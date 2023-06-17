https://uz.sputniknews.ru/20230617/uzbekistan-baxshi-kyrgyzstan-forum-skaziteli-vystupleniye-36049892.html
Что исполнил узбекистанский бахши на I Всемирном форуме сказителей в Кыргызстане — видео
Что исполнил узбекистанский бахши на I Всемирном форуме сказителей в Кыргызстане — видео
Расулбек Абдурахманов представляет древнее искусство республики во второй части форума, которая проходит на Иссык-Куле. В числе исполнителей также гости из России и Монголии.
2023-06-17T15:39+0500
2023-06-17T15:39+0500
2023-06-17T15:41+0500
кыргызстан
бишкек
иссык-куль
форум
программа
узбекистан
россия
выступление
монголия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27449879_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_e08c9db26b859267ac8ef08513eab032.jpg
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. I Всемирный форум сказителей проходит в Кыргызстане 15— 18 июня, сообщает Sputnik.Мероприятие организуют согласно указу президента КР "О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса "Манас".Среди участников — гости из Узбекистана, России и Монголии.В рамках форума в Бишкеке прошли пленарное заседание и тематические сессии. Сказители выступили в Национальном историческом музее Бишкека, а затем отправились на Иссык-Куль, где они дискутируют роли и месте сказителей в современном мире и представляют исполнительские традиции своего народа.Кадрами выступления исполнителя бахши из Узбекистана в селе Жыргалан поделились наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.Здесь же состоится закрытие форума.
бишкек
иссык-куль
узбекистан
россия
монголия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27449879_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_668501f3838dffabf96033ab88098fc2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан бишкек иссык-куль форум программа узбекистан россия выступление монголия культура видео
кыргызстан бишкек иссык-куль форум программа узбекистан россия выступление монголия культура видео
Что исполнил узбекистанский бахши на I Всемирном форуме сказителей в Кыргызстане — видео
15:39 17.06.2023 (обновлено: 15:41 17.06.2023)
Расулбек Абдурахманов представляет древнее искусство республики во второй части форума, которая проходит на Иссык-Куле. В числе исполнителей — гости из России и Монголии.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik
. I Всемирный форум сказителей проходит в Кыргызстане 15— 18 июня, сообщает Sputnik.
Мероприятие организуют согласно указу президента КР "О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса "Манас".
Среди участников — гости из Узбекистана, России и Монголии.
В рамках форума в Бишкеке прошли пленарное заседание и тематические сессии. Сказители выступили в Национальном историческом музее Бишкека, а затем отправились на Иссык-Куль, где они дискутируют роли и месте сказителей в современном мире и представляют исполнительские традиции своего народа.
Кадрами выступления исполнителя бахши из Узбекистана в селе Жыргалан поделились наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.
Здесь же состоится закрытие форума.