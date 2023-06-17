https://uz.sputniknews.ru/20230617/uzbekistan-baxshi-kyrgyzstan-forum-skaziteli-vystupleniye-36049892.html

Что исполнил узбекистанский бахши на I Всемирном форуме сказителей в Кыргызстане — видео

Что исполнил узбекистанский бахши на I Всемирном форуме сказителей в Кыргызстане — видео

Расулбек Абдурахманов представляет древнее искусство республики во второй части форума, которая проходит на Иссык-Куле. В числе исполнителей также гости из России и Монголии.

2023-06-17T15:39+0500

2023-06-17T15:39+0500

2023-06-17T15:41+0500

кыргызстан

бишкек

иссык-куль

форум

программа

узбекистан

россия

выступление

монголия

культура

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. I Всемирный форум сказителей проходит в Кыргызстане 15— 18 июня, сообщает Sputnik.Мероприятие организуют согласно указу президента КР "О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса "Манас".Среди участников — гости из Узбекистана, России и Монголии.В рамках форума в Бишкеке прошли пленарное заседание и тематические сессии. Сказители выступили в Национальном историческом музее Бишкека, а затем отправились на Иссык-Куль, где они дискутируют роли и месте сказителей в современном мире и представляют исполнительские традиции своего народа.Кадрами выступления исполнителя бахши из Узбекистана в селе Жыргалан поделились наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.Здесь же состоится закрытие форума.

бишкек

иссык-куль

узбекистан

россия

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