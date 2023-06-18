https://uz.sputniknews.ru/20230618/iran-uzbekistan-dokumenty-o-sotrudnichestve-36058971.html
Иран и Узбекистан подписали 10 документов о сотрудничестве – видео
Иран и Узбекистан подписали 10 документов о сотрудничестве – видео
Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Тегеране, в программе визита - встречи на высшем уровне.
2023-06-18T18:34+0500
2023-06-18T18:34+0500
2023-06-18T18:35+0500
узбекистан
иран
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Президенты Ирана и Узбекистана Эбрахим Раиси и Шавкат Мирзиёев подписали 10 документов о сотрудничестве в сфере торговли, логистики, медицины, технологий, сельского хозяйства и страхования, передает агентство Tasnim. Подписанные соглашения касаются таких областей сотрудничества, как торговля, транспорт, транзит, фармацевтика, инновационные технологии, сельское хозяйство. В документах, как пишет агентство, также содержатся пункты о возможном создании совместных свободных зон торговли.В частности, лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по железнодорожным перевозкам, соглашения об обмене заключенными и меморандум о взаимопонимании по фармацевтическому сотрудничеству между Ираном и Узбекистаном, уточняет агентство IRNA.Президент Шавкат Мирзиёев находится в Тегеране с официальным визитом. Торжественная церемония встречи высокого гостя состоялась во дворце "Джумхури" комплекса "Саадабад" в Тегеране. В ходе однодневного визита Шавкат Мирзиёев встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным духовным лидером страны Сайидом Али Хаменеи.
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узбекистан иран президент шавкат мирзиёев официальный визит президент эброхим раиси подписано 10 документов о сотрудничестве меморандум
узбекистан иран президент шавкат мирзиёев официальный визит президент эброхим раиси подписано 10 документов о сотрудничестве меморандум
Иран и Узбекистан подписали 10 документов о сотрудничестве – видео
18:34 18.06.2023 (обновлено: 18:35 18.06.2023)
Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Тегеране, в программе визита - встречи на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik.
Президенты Ирана и Узбекистана Эбрахим Раиси и Шавкат Мирзиёев подписали 10 документов о сотрудничестве в сфере торговли, логистики, медицины, технологий, сельского хозяйства и страхования, передает агентство Tasnim
.
"На церемонии было подписано совместное заявление и 10 документов о сотрудничестве в различных областях между Ираном и Узбекистаном", - говорится в сообщении.
Подписанные соглашения касаются таких областей сотрудничества, как торговля, транспорт, транзит, фармацевтика, инновационные технологии, сельское хозяйство. В документах, как пишет агентство, также содержатся пункты о возможном создании совместных свободных зон торговли.
В частности, лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по железнодорожным перевозкам, соглашения об обмене заключенными и меморандум о взаимопонимании по фармацевтическому сотрудничеству между Ираном и Узбекистаном, уточняет агентство IRNA.
Президент Шавкат Мирзиёев находится в Тегеране с официальным визитом. Торжественная церемония встречи высокого гостя состоялась во дворце "Джумхури" комплекса "Саадабад" в Тегеране. В ходе однодневного визита Шавкат Мирзиёев встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным духовным лидером страны Сайидом Али Хаменеи.