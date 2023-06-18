https://uz.sputniknews.ru/20230618/iran-uzbekistan-dokumenty-o-sotrudnichestve-36058971.html

Иран и Узбекистан подписали 10 документов о сотрудничестве – видео

Иран и Узбекистан подписали 10 документов о сотрудничестве – видео

Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Тегеране, в программе визита - встречи на высшем уровне.

2023-06-18T18:34+0500

2023-06-18T18:34+0500

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узбекистан

иран

шавкат мирзиёев

визит

политика

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ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Президенты Ирана и Узбекистана Эбрахим Раиси и Шавкат Мирзиёев подписали 10 документов о сотрудничестве в сфере торговли, логистики, медицины, технологий, сельского хозяйства и страхования, передает агентство Tasnim. Подписанные соглашения касаются таких областей сотрудничества, как торговля, транспорт, транзит, фармацевтика, инновационные технологии, сельское хозяйство. В документах, как пишет агентство, также содержатся пункты о возможном создании совместных свободных зон торговли.В частности, лидеры двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по железнодорожным перевозкам, соглашения об обмене заключенными и меморандум о взаимопонимании по фармацевтическому сотрудничеству между Ираном и Узбекистаном, уточняет агентство IRNA.Президент Шавкат Мирзиёев находится в Тегеране с официальным визитом. Торжественная церемония встречи высокого гостя состоялась во дворце "Джумхури" комплекса "Саадабад" в Тегеране. В ходе однодневного визита Шавкат Мирзиёев встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и верховным духовным лидером страны Сайидом Али Хаменеи.

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узбекистан иран президент шавкат мирзиёев официальный визит президент эброхим раиси подписано 10 документов о сотрудничестве меморандум