https://uz.sputniknews.ru/20230618/shavkat-mirziyoev-vizit-v-iran-36057951.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Тегеран

Шавкат Мирзиёев вылетел в Тегеран

В ходе официального визита президент Узбекистана встретится с президентом и духовным лидером Исламской Республики Иран.

2023-06-18T10:26+0500

2023-06-18T10:26+0500

2023-06-18T10:36+0500

узбекистан

иран

тегеран

президент

шавкат мирзиёев

официальный визит

ибрахим раиси

политика

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел с официальным визитом в Тегеран по приглашению президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Шавкат Мирзиёев планирует провести переговоры с Раиси, а также верховным духовным лидером Ирана аятоллой Сайидом Али Хаменеи."В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений и практического взаимодействия в приоритетных направлениях. Состоится обмен мнениями по региональной повестке", - говорится в сообщении пресс-службы.

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политика узбекистан иран шавкат мирзиёев официальный визит тегеран ибрахим раиси верховный духовный лидер аятолла сайид али хаменеи