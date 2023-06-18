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Шавкат Мирзиёев вылетел в Тегеран
Шавкат Мирзиёев вылетел в Тегеран
В ходе официального визита президент Узбекистана встретится с президентом и духовным лидером Исламской Республики Иран.
2023-06-18T10:26+0500
2023-06-18T10:26+0500
2023-06-18T10:36+0500
узбекистан
иран
тегеран
президент
шавкат мирзиёев
официальный визит
ибрахим раиси
политика
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел с официальным визитом в Тегеран по приглашению президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Шавкат Мирзиёев планирует провести переговоры с Раиси, а также верховным духовным лидером Ирана аятоллой Сайидом Али Хаменеи."В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений и практического взаимодействия в приоритетных направлениях. Состоится обмен мнениями по региональной повестке", - говорится в сообщении пресс-службы.
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политика узбекистан иран шавкат мирзиёев официальный визит тегеран ибрахим раиси верховный духовный лидер аятолла сайид али хаменеи
политика узбекистан иран шавкат мирзиёев официальный визит тегеран ибрахим раиси верховный духовный лидер аятолла сайид али хаменеи
Шавкат Мирзиёев вылетел в Тегеран
10:26 18.06.2023 (обновлено: 10:36 18.06.2023)
В ходе официального визита президент Узбекистана встретится с президентом и духовным лидером Исламской Республики Иран.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев вылетел с официальным визитом в Тегеран по приглашению президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
Шавкат Мирзиёев планирует провести переговоры с Раиси, а также верховным духовным лидером Ирана аятоллой Сайидом Али Хаменеи.
"В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений и практического взаимодействия в приоритетных направлениях. Состоится обмен мнениями по региональной повестке", - говорится в сообщении пресс-службы.