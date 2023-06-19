https://uz.sputniknews.ru/20230619/pochemu-upal-lift-tashkent-36064195.html

Лифт с людьми упал в многоэтажке в Ташкенте — подробности

Лифт с людьми упал в многоэтажке в Ташкенте — подробности

Грузовой лифт ускорил ход, но на уровне первого этажа сработала система автоматического торможения

2023-06-19T10:43+0500

2023-06-19T10:43+0500

2023-06-19T10:59+0500

узбекистан

ташкент

происшествие

лифт

мчс

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Одиннадцать человек получили травмы после падения грузового лифта в многоэтажном доме в Ташкенте, сообщает МЧС Узбекистана.Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в одном из жилых домов в Янгихаетском районе столицы. Из-за неисправности грузовой лифт ускорил ход, но на уровне первого этажа сработала система автоматического торможения.В результате пострадали 11 человек. Их доставили в Центр экстренной медицинской помощи. В настоящее время восемь граждан выписали из больницы домой, а остальным трем — оказывают медицинскую помощь.Причины происшествия устанавливаются.

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узбекистан ташкент происшествие грузовой лифт падение многоэтажка многоэтажный дом 11 человек травмы автоматическое торможение мчс янгихаетский район центр экстренной медицинской помощи