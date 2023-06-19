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https://uz.sputniknews.ru/20230619/pochemu-upal-lift-tashkent-36064195.html
Лифт с людьми упал в многоэтажке в Ташкенте — подробности
Лифт с людьми упал в многоэтажке в Ташкенте — подробности
Грузовой лифт ускорил ход, но на уровне первого этажа сработала система автоматического торможения
2023-06-19T10:43+0500
2023-06-19T10:59+0500
узбекистан
ташкент
происшествие
лифт
мчс
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Одиннадцать человек получили травмы после падения грузового лифта в многоэтажном доме в Ташкенте, сообщает МЧС Узбекистана.Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в одном из жилых домов в Янгихаетском районе столицы. Из-за неисправности грузовой лифт ускорил ход, но на уровне первого этажа сработала система автоматического торможения.В результате пострадали 11 человек. Их доставили в Центр экстренной медицинской помощи. В настоящее время восемь граждан выписали из больницы домой, а остальным трем — оказывают медицинскую помощь.Причины происшествия устанавливаются.
узбекистан
ташкент
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узбекистан ташкент происшествие грузовой лифт падение многоэтажка многоэтажный дом 11 человек травмы автоматическое торможение мчс янгихаетский район центр экстренной медицинской помощи
узбекистан ташкент происшествие грузовой лифт падение многоэтажка многоэтажный дом 11 человек травмы автоматическое торможение мчс янгихаетский район центр экстренной медицинской помощи

Лифт с людьми упал в многоэтажке в Ташкенте — подробности

10:43 19.06.2023 (обновлено: 10:59 19.06.2023)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКабина лифта
Кабина лифта - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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Грузовой лифт ускорил ход, но на уровне первого этажа сработала система автоматического торможения.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Одиннадцать человек получили травмы после падения грузового лифта в многоэтажном доме в Ташкенте, сообщает МЧС Узбекистана.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в одном из жилых домов в Янгихаетском районе столицы. Из-за неисправности грузовой лифт ускорил ход, но на уровне первого этажа сработала система автоматического торможения.
В результате пострадали 11 человек. Их доставили в Центр экстренной медицинской помощи. В настоящее время восемь граждан выписали из больницы домой, а остальным трем — оказывают медицинскую помощь.
Причины происшествия устанавливаются.
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