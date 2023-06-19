https://uz.sputniknews.ru/20230619/rossiyskiy-pianist-kompozitor-kirill-rixter-vystupit-tashkent-36066234.html
В Ташкенте выступит известный российский пианист и композитор
В Ташкенте выступит известный российский пианист и композитор
Ташкентская публика познакомится с новым взглядом на историко-культурное наследие Узбекистана в авторском осмыслении российского музыканта
2023-06-19T12:24+0500
2023-06-19T12:24+0500
2023-06-19T12:24+0500
узбекистан
композитор
музыкант
ташкент
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Национальный симфонический оркестр Узбекистана и российский музыкант Кирилл Рихтер представят в Ташкенте концертную программу The Sands of Time ("Пески времени"). Выступление состоится 29 июня на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.В концерте из сочинений Кирилла Рихтера прозвучат камерные и симфонические произведения, созданные композитором в разные годы.Кирилл Рихтер — представитель российского минимализма. Композитор стал соавтором танцевального перформанса "The Frames", который показали в Центральном доме художника в рамках Перекрестного года культуры России и Катара. В 2019 году вышел дебютный альбом музыканта "Chronos". В поддержку альбома прошел концертный тур по России.В 2021 году Кирилл Рихтер выпустил концертный мини-альбом "Russian Woman Show", записанный во время его выступления на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода.
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узбекистан россия концерт музыкант композитор пианист кирилл рихтер национальный симфонический оркестр узбекистана ташкент дворец международных форумов "узбекистан" камерные и симфонические произведения
узбекистан россия концерт музыкант композитор пианист кирилл рихтер национальный симфонический оркестр узбекистана ташкент дворец международных форумов "узбекистан" камерные и симфонические произведения
В Ташкенте выступит известный российский пианист и композитор
Ташкентская публика познакомится с новым взглядом на историко-культурное наследие Узбекистана в авторском осмыслении российского музыканта.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Национальный симфонический оркестр Узбекистана и российский музыкант Кирилл Рихтер представят в Ташкенте концертную программу The Sands of Time ("Пески времени"). Выступление состоится 29 июня на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан".
Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
В концерте из сочинений Кирилла Рихтера прозвучат камерные и симфонические произведения, созданные композитором в разные годы.
"The Sands of Time позволит ташкентской публике познакомиться с новым взглядом на историко-культурное наследие Узбекистана, услышать авторское осмысление Кирилла Рихтера и еще раз убедиться в том, что живая культурная традиция всегда актуальна", — говорится в сообщении Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Кирилл Рихтер — представитель российского минимализма. Композитор стал соавтором танцевального перформанса "The Frames", который показали в Центральном доме художника в рамках Перекрестного года культуры России и Катара. В 2019 году вышел дебютный альбом музыканта "Chronos". В поддержку альбома прошел концертный тур по России.
В 2021 году Кирилл Рихтер выпустил концертный мини-альбом "Russian Woman Show", записанный во время его выступления на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода.