https://uz.sputniknews.ru/20230619/shavkat-mirziyoev-zavershil-vizit-v-iran-36061270.html

Шавкат Мирзиёев завершил визит в Иран

Шавкат Мирзиёев завершил визит в Иран

По итогам переговоров на высшем уровне подписаны межправительственные и межведомственные соглашения. 19.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-19T09:20+0500

2023-06-19T09:20+0500

2023-06-19T09:20+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Иран, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе визита состоялись переговоры главы Узбекистана с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси в узком и расширенном формате, а также встреча с Верховным духовным лидером страны аятоллой Саидом Али Хаменеи.По итогам переговоров на высшем уровне был подписан солидный пакет межправительственных и межведомственных соглашений по наиболее актуальным направлениям двустороннего сотрудничества.В международном аэропорту "Мехрабад" Шавката Мирзиёева проводили министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади и другие официальные лица. Президент Узбекистана вернулся в Ташкент.

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