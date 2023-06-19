https://uz.sputniknews.ru/20230619/stala-izvestna-data-kurban-xayit-uzbekistan-36061487.html

Стала известна дата Курбан хайита в Узбекистане

Стала известна дата Курбан хайита в Узбекистане

Курбан хайит — один из главных мусульманских праздников

2023-06-19T15:21+0500

2023-06-19T15:21+0500

2023-06-19T15:52+0500

узбекистан

праздник

курбан-хайит

управление мусульман узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Узбекистане Курбан хайит выпадает на среду, 28 июня, сообщает Управление мусульман страны.Совет улемов Управления мусульман Узбекистана, исходя из учения ислама и астрономических данных, принял решение, что первый день Курбан хайита в стране выпадет на 28 июня 2023 года. Что такое Курбан хайит?Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день Жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и таваф — семикратный обход вокруг Каабы.Точная дата празднования по григорианскому календарю ежегодно сдвигается, так как мусульманские праздники и знаменательные события каждый год отмечают согласно исламскому календарю — хиджри, летоисчисление по которому ведется от даты переселения (Хиджры) пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 году.В связи с тем, что мусульманский лунный календарь состоит из 12 лунных месяцев и длится преимущественно 354 дня, что на 10 или 11 дней короче солнечного года, дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря.С чем связана традиция праздника?Традиция праздника Курбан хайит напрямую связана с событием, которое, согласно Корану, произошло с пророком Авраамом. В священной книге всех мусульман сказано, что божественным откровением ему было велено принести в жертву своего сына Исмаила, который родился у Авраама к глубокой старости (в 86 лет) и был по земным меркам чудом, так как у столь пожилых родителей дети обычно не рождаются.Несмотря на всю любовь к ребенку и долгожданную поддержку в глубокой старости со стороны сына, Авраам, обсудив божье веление с Исмаилом, который покорно согласился с ним, пришел в назначенное место.Когда все уже было готово, раздался голос: "Поистине, это — очевидное испытание! (Ты успешно преодолел его)".Жертва сыном была заменена жертвенным животным, а Аврааму было даровано благополучное рождение второго ребенка — Исхака (Исаака).Словом "курбан" в исламской традиции, как и в иудейской, обозначают все то, что приближает человека к Богу. В данный праздник "курбан" – это ритуальное заклание животного, которое подразумевает под собой духовное обращение к Всевышнему.В исламе считают, что гуманистический смысл праздника заключается в следующем: таким образом Всевышний продемонстрировал, чтобы стать ближе к нему, людская жертва не требуется, а животный мир находится на покорной службе у людей, что подразумевает не только использование его по назначению, но и опеку, а также охрану окружающей среды.Как отмечают Курбан хайит?От одной семьи, то есть от одного семейного бюджета, необходимо произвести заклание одного барашка. Сделать это необходимо сразу после праздничной молитвы и до захода солнца третьего дня. Наилучшим днем для жертвоприношения считают именно первый день.По мнению большинства авторитетных мусульманских ученых, приношение животного в жертву является желательным (сунна), но не является обязательным (фард). Однако в исламе канонически порицаются те, кто обладают достаточными материальными средствами для жертвоприношения, но пренебрегают им.Курбан хайит обычно является выходным, люди стараются приглашать гостей и навещать близких и родных.Во время праздника для мусульман является желательным возвеличивать и восхвалять Всевышнего на протяжении всех четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы, особенно если верующие совершают очередную обязательную молитву сообща.В этот день мусульмане совершают полное омовение, надевают праздничную и чистую одежду. Праздничная молитва в первый день Курбан хайита совершается через 40 минут после восхода солнца.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

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