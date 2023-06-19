https://uz.sputniknews.ru/20230619/tashkent-proydet-aktsiya-svecha-pamyati-foto-36064541.html
Чтобы помнили: в Ташкенте пройдет акция "Свеча памяти"
Чтобы помнили: в Ташкенте пройдет акция "Свеча памяти"
Вечером, 21 июня, активисты выложат композицию из 6 тысяч свечей
2023-06-19T11:15+0500
2023-06-19T11:15+0500
2023-06-19T12:03+0500
узбекистан
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память
акция
великая отечественная война
ташкент
посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкенте 21 июня в 21.00 в мемориальном комплексе "Братские могилы" пройдет ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает пресс-служба Русского дома в столице.На территории комплекса из нескольких тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.Мероприятие пройдет при поддержке международного представительства "Волонтеров Победы" в Узбекистане, Русского дома в Ташкенте и Посольства России в Узбекистане.
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан ташкент россия акция свеча памяти 21 июня мемориальный комплекс братские могилы русский дом в ташкенте великая отечественная война инсталляция
узбекистан ташкент россия акция свеча памяти 21 июня мемориальный комплекс братские могилы русский дом в ташкенте великая отечественная война инсталляция
Чтобы помнили: в Ташкенте пройдет акция "Свеча памяти"
11:15 19.06.2023 (обновлено: 12:03 19.06.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Вечером, 21 июня, активисты выложат композицию из 6 тысяч свечей.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкенте 21 июня в 21.00 в мемориальном комплексе "Братские могилы" пройдет ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает пресс-служба Русского дома в столице.
На территории комплекса из нескольких тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
"Вечером 21 июня на центральной площади мемориального комплекса активисты выложат композицию из 6 тысяч свечей с надписью "Ташкент помнит", а также с изображением Вечного огня и солдата. Инсталляции станут символом скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне", — рассказал корреспонденту Sputnik один из организаторов акции Сергей Ежков.
Мероприятие пройдет при поддержке международного представительства "Волонтеров Победы" в Узбекистане, Русского дома в Ташкенте и Посольства России в Узбекистане.