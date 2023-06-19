https://uz.sputniknews.ru/20230619/tashkent-proydet-aktsiya-svecha-pamyati-foto-36064541.html

Чтобы помнили: в Ташкенте пройдет акция "Свеча памяти"

Чтобы помнили: в Ташкенте пройдет акция "Свеча памяти"

Вечером, 21 июня, активисты выложат композицию из 6 тысяч свечей

2023-06-19T11:15+0500

2023-06-19T11:15+0500

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узбекистан

россия

память

акция

великая отечественная война

ташкент

посольство россии в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Ташкенте 21 июня в 21.00 в мемориальном комплексе "Братские могилы" пройдет ежегодная акция "Свеча памяти", сообщает пресс-служба Русского дома в столице.На территории комплекса из нескольких тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.Мероприятие пройдет при поддержке международного представительства "Волонтеров Победы" в Узбекистане, Русского дома в Ташкенте и Посольства России в Узбекистане.

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узбекистан ташкент россия акция свеча памяти 21 июня мемориальный комплекс братские могилы русский дом в ташкенте великая отечественная война инсталляция