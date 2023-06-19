https://uz.sputniknews.ru/20230619/tashkent-vystavka-iyun-2023-velikaya-otechestvennaya-voyna-36087521.html
Художественную выставку о ВОВ в Ташкенте перенесли – новая дата
Художественную выставку о ВОВ в Ташкенте перенесли – новая дата
Выставка стартует на день позже – 22 июня. Мероприятие продлится пять дней.
2023-06-19T20:29+0500
2023-06-19T20:29+0500
2023-06-19T20:29+0500
узбекистан
ташкент
культура
выставка
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память
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Художественная выставка "Завещано помнить!" будет проходить в Ташкенте с 22 июня, сообщают в посольстве России в Узбекистане.Посетители выставки смогут познакомиться с работами узбекских художников-участников Великой Отечественной войны.Открытие экспозиции состоится 22 июня в 17.00 в Центральном выставочном зале Академии художеств. Вход свободный. Выставка продлится до 26 июня.Организаторами выступят посольство РФ в Узбекистане, представительство Федеральной таможенной службы РФ, Русский Дом (представительство "Россотрудничества" в республике), Академия художеств Узбекистана и Дирекция художественных выставок республики.Спонсоры мероприятия – компании Agromir, Hydrolife и Chateau Hamkor, а также модный дом Lola Zhalolova FASHION HOUSE.Ранее Русский Дом в Ташкенте анонсировал акцию "Свеча памяти". В ходе акции на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.Напомним: 22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война.
https://uz.sputniknews.ru/20230619/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-kurban-xayit-tochnyye-daty-36068010.html
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узбекистан ташкент культура вов великая отечественная война память выставка перенос даты
узбекистан ташкент культура вов великая отечественная война память выставка перенос даты
Художественную выставку о ВОВ в Ташкенте перенесли – новая дата
Выставка, посвященная Великой отечественной войне, стартует на день позже – 22 июня. Мероприятие продлится пять дней.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Художественная выставка "Завещано помнить!" будет проходить в Ташкенте с 22 июня, сообщают
в посольстве России в Узбекистане.
Посетители выставки смогут познакомиться с работами узбекских художников-участников Великой Отечественной войны.
Открытие экспозиции состоится 22 июня в 17.00 в Центральном выставочном зале Академии художеств. Вход свободный. Выставка продлится до 26 июня.
Организаторами выступят посольство РФ в Узбекистане, представительство Федеральной таможенной службы РФ, Русский Дом (представительство "Россотрудничества" в республике), Академия художеств Узбекистана и Дирекция художественных выставок республики.
Спонсоры мероприятия – компании Agromir, Hydrolife и Chateau Hamkor, а также модный дом Lola Zhalolova FASHION HOUSE.
Ранее Русский Дом в Ташкенте анонсировал акцию "Свеча памяти". В ходе акции на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
Напомним: 22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война.