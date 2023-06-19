Кому полагается бесплатная юридическая помощь от государства — список
15:10 19.06.2023 (обновлено: 15:22 19.06.2023)
© Depositphotos.com / Elnur AmikishiyevЮрист обсуждает с клиентом судебное дело
© Depositphotos.com / Elnur Amikishiyev
Президент подписал указ о предоставлении бесплатной юридической помощи определенным слоям населения. Документ вступит в силу через три месяца.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ об оказании юридической помощи за счет государства, сообщает Минюст.
Документ определяет группы узбекистанцев, которые имеют право бесплатно получить помощь юристов. Кто в этом списке?
Малообеспеченные в случае, если они:
а) истцы или ответчики по гражданским делам;
б) заявители по административным делам;
в) совершили административное правонарушение, за которое полагается административный арест;
г) подозреваемые, обвиняемые, подсудимые или осужденные по уголовным делам.
а) истцы или ответчики по гражданским делам;
б) заявители по административным делам;
в) совершили административное правонарушение, за которое полагается административный арест;
г) подозреваемые, обвиняемые, подсудимые или осужденные по уголовным делам.
Чтобы получить юридическую помощь, нужно в устной, письменной или электронной форме обратиться в министерство юстиции.
Заявление рассмотрят в течение 3-х рабочих дней со дня поступления в ведомство (за исключением иных случаев и сроков, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом).
Бесплатная юридическая помощь оказывается только специалистами, включенными в Реестр адвокатов, работающих за счет государства.