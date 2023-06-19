https://uz.sputniknews.ru/20230619/uzbekistan-pravo-besplatno-yuridicheskaya-pomosch-spisok-36072819.html

Кому полагается бесплатная юридическая помощь от государства — список

Кому полагается бесплатная юридическая помощь от государства — список

Определенным слоям населения положена бесплатная юридическая помощь.

2023-06-19T15:10+0500

2023-06-19T15:10+0500

2023-06-19T15:22+0500

общество

узбекистан

юридическая служба

помощь

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ об оказании юридической помощи за счет государства, сообщает Минюст.Документ определяет группы узбекистанцев, которые имеют право бесплатно получить помощь юристов. Кто в этом списке?Чтобы получить юридическую помощь, нужно в устной, письменной или электронной форме обратиться в министерство юстиции.Заявление рассмотрят в течение 3-х рабочих дней со дня поступления в ведомство (за исключением иных случаев и сроков, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом).Бесплатная юридическая помощь оказывается только специалистами, включенными в Реестр адвокатов, работающих за счет государства.

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