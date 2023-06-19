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https://uz.sputniknews.ru/20230619/uzbekistan-pravo-besplatno-yuridicheskaya-pomosch-spisok-36072819.html
Кому полагается бесплатная юридическая помощь от государства — список
Кому полагается бесплатная юридическая помощь от государства — список
Определенным слоям населения положена бесплатная юридическая помощь.
2023-06-19T15:10+0500
2023-06-19T15:22+0500
общество
узбекистан
юридическая служба
помощь
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ об оказании юридической помощи за счет государства, сообщает Минюст.Документ определяет группы узбекистанцев, которые имеют право бесплатно получить помощь юристов. Кто в этом списке?Чтобы получить юридическую помощь, нужно в устной, письменной или электронной форме обратиться в министерство юстиции.Заявление рассмотрят в течение 3-х рабочих дней со дня поступления в ведомство (за исключением иных случаев и сроков, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом).Бесплатная юридическая помощь оказывается только специалистами, включенными в Реестр адвокатов, работающих за счет государства.
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узбекистан общество юридическая служба помощь бесплатный адвокат
узбекистан общество юридическая служба помощь бесплатный адвокат

Кому полагается бесплатная юридическая помощь от государства — список

15:10 19.06.2023 (обновлено: 15:22 19.06.2023)
© Depositphotos.com / Elnur AmikishiyevЮрист обсуждает с клиентом судебное дело
Юрист обсуждает с клиентом судебное дело - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2023
© Depositphotos.com / Elnur Amikishiyev
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Президент подписал указ о предоставлении бесплатной юридической помощи определенным слоям населения. Документ вступит в силу через три месяца.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ об оказании юридической помощи за счет государства, сообщает Минюст.
Документ определяет группы узбекистанцев, которые имеют право бесплатно получить помощь юристов. Кто в этом списке?
Малообеспеченные в случае, если они:
а) истцы или ответчики по гражданским делам;
б) заявители по административным делам;
в) совершили административное правонарушение, за которое полагается административный арест;
г) подозреваемые, обвиняемые, подсудимые или осужденные по уголовным делам.
Чтобы получить юридическую помощь, нужно в устной, письменной или электронной форме обратиться в министерство юстиции.
Заявление рассмотрят в течение 3-х рабочих дней со дня поступления в ведомство (за исключением иных случаев и сроков, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом).
Бесплатная юридическая помощь оказывается только специалистами, включенными в Реестр адвокатов, работающих за счет государства.
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