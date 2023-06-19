https://uz.sputniknews.ru/20230619/uzbekistan-rossiyskiy-gazprom-zaklyuchili-dogovor-na-zakupku-gaza-36066490.html

Узбекистан и российский "Газпром" заключили договор на закупку газа

Узбекистан и российский "Газпром" заключили договор на закупку газа

С 1 октября текущего года в рамках соглашения планируют начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки

2023-06-19T14:35+0500

2023-06-19T14:35+0500

2023-06-19T14:39+0500

узбекистан

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газпром

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закупка

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан заключил контракт с Газпромом на закупку природного газа на два года, сообщает пресс-служба Минэнерго.По данным ведомства, соглашение разработали на полных коммерческих условиях. Контракт — одна из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей Узбекистана в природном газе в осенне-зимний период.Как говорится в сообщении, в рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.Российский газ будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через Казахстан. Это потребует возведения новой газоизмерительной станции на территории республики. Кроме того, построят 22 километра новых газопроводов, отремонтируют 56 километров действующих сетей и заменят 14 различных видов газоперекачивающих устройств. Все работы планируется завершить уже к сентябрю этого года, отметили в Минэнерго.

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