https://uz.sputniknews.ru/20230619/uzbekistan-rossiyskiy-gazprom-zaklyuchili-dogovor-na-zakupku-gaza-36066490.html
Узбекистан и российский "Газпром" заключили договор на закупку газа
Узбекистан и российский "Газпром" заключили договор на закупку газа
С 1 октября текущего года в рамках соглашения планируют начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки
2023-06-19T14:35+0500
2023-06-19T14:35+0500
2023-06-19T14:39+0500
узбекистан
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газпром
договор
закупка
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистан заключил контракт с Газпромом на закупку природного газа на два года, сообщает пресс-служба Минэнерго.По данным ведомства, соглашение разработали на полных коммерческих условиях. Контракт — одна из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей Узбекистана в природном газе в осенне-зимний период.Как говорится в сообщении, в рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.Российский газ будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через Казахстан. Это потребует возведения новой газоизмерительной станции на территории республики. Кроме того, построят 22 километра новых газопроводов, отремонтируют 56 километров действующих сетей и заменят 14 различных видов газоперекачивающих устройств. Все работы планируется завершить уже к сентябрю этого года, отметили в Минэнерго.
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узбекистан россия природный газ минэнерго газпром закупка 1 октября газопровод "средняя азия — центр" казахстан
узбекистан россия природный газ минэнерго газпром закупка 1 октября газопровод "средняя азия — центр" казахстан
Узбекистан и российский "Газпром" заключили договор на закупку газа
14:35 19.06.2023 (обновлено: 14:39 19.06.2023)
С 1 октября текущего года в рамках соглашения планируют начать импорт 9 млн кубометров природного газа в сутки.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Узбекистан заключил контракт с Газпромом на закупку природного газа на два года, сообщает пресс-служба Минэнерго
.
"Договор купли-продажи газа заключен между АО "UzGastrade" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Ж. Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" А. Миллером", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, соглашение разработали на полных коммерческих условиях. Контракт — одна из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей Узбекистана в природном газе в осенне-зимний период.
Как говорится в сообщении, в рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.
Российский газ будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через Казахстан. Это потребует возведения новой газоизмерительной станции на территории республики. Кроме того, построят 22 километра новых газопроводов, отремонтируют 56 километров действующих сетей и заменят 14 различных видов газоперекачивающих устройств. Все работы планируется завершить уже к сентябрю этого года, отметили в Минэнерго.