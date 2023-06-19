https://uz.sputniknews.ru/20230619/video-intervyu-s-vrachom-gepatit-c-36086600.html

Видео: человек может 25 лет не знать, что болен смертельным вирусом - интервью с врачом

Видео: человек может 25 лет не знать, что болен смертельным вирусом - интервью с врачом

В Узбекистане действует программа по полному уничтожению гепатита C. Чем опасен этот вирус и как республика борется с "ласковым убийцей", рассказал директор Института вирусологии Министерства здравоохранения РУз Эркин Мусабаев.

2023-06-19T19:49+0500

2023-06-19T19:49+0500

2023-06-19T19:49+0500

видео

узбекистан

медицина

здравоохранение

гепатит

интервью

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Вирус гепатита С называют "ласковым убицей", потому что проявиться его симптомы могут только через 20-25 лет после заражения, но все это время болезнь может незаметно разрушать организм.Сейчас в Узбекистане гепатитом С болеют 500-600 тысяч человек. К 2030 году этот показатель планируют снизить до 0. Чем опасен гепатит С, как тестируют больных и насколько быстро можно узнать свой диагноз — об этом в интервью Sputnik рассказал директор Института вирусологии Министерства здравоохранения РУз Эркин Мусабаев.Полный текст интервью читайте в нашем материале: Можно 25 лет тяжело болеть и не знать об этом — интервью с вирусологом

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2023

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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