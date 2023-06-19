https://uz.sputniknews.ru/20230619/vstupitelnye-ekzameny-podgotovka-sovety-36087688.html

Как подготовиться к вступительным экзаменам – советы узбекских выпускников

Как подготовиться к вступительным экзаменам – советы узбекских выпускников

С 20 июня в Узбекистане стартует прием документов для поступления в вузы. К экзаменам сейчас готовятся около 400 тыс. выпускников. Своим опытом по быстрой подготовке к поступлению поделились выпускники университетов столицы.

2023-06-19T22:00+0500

2023-06-19T22:00+0500

2023-06-19T22:00+0500

узбекистан

выпускник

вступительные экзамены

экзамены

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Ислам Нургалиев, 20 летВыпускник Университета Мировых языков"Я фокусировался на изучении иностранного языка. В нашей стране, если сдать экзамен на знание английского языка и получить сертификат, то на вступительных экзаменах вы автоматически получите наивысший балл по английскому языку и не будете сдавать этот предмет. Тем самым освободите себе больше времени на другие предметы. А еще обязательно создайте свое расписание. Поверьте это очень важно. Удачи в подготовке к вступительным экзаменам!"Инна Колпакиди, 30 летВыпускница РГПУ им. А. И. Герцена"Я советую абитуриентам выбрать те предметы, которые нужны для поступления, и сосредоточиться на них. Также находить в интернете различные методички по предметам с актуальной информацией. И самое главное – это соблюдать баланс между подготовкой к поступлению и отдыхом. Давайте время себе и мозгу на отдых и восстановление. В противном случае мозг устанет, будет плохо воспринимать информацию, и любая подготовка будет бесполезна. Не переживайте во время сдачи экзаменов и удачи!"Шахзод Махмудов, 24 годаВыпускник МГУ им. Ломоносова"Если хотите быстро и эффективно подготовиться к экзаменам, то я рекомендую ввести в свой режим дня спорт. Лично мне помогли физические тренировки на свежем воздухе, после которых голова была свежей, и я мог с новыми силами сесть за новый материал. А еще, сейчас в интернете много роликов, где сложные темы преподносят простым и понятным языком, обязательно посмотрите такие ролики по своим предметам, они очень помогают быстрее понять сложную тему. Главное ничего не бойтесь и будьте на позитиве!"Сабина Салихова, 23 годаВыпускница ТГПУ им. Низами"На самом деле для того, чтобы поступить, нужны всего лишь везение и удача! И уже на втором месте стоят наши знания и умения. Как бы банально это ни звучало, но вера в себя также имеет огромное значение. Уверенность всегда решает дело. А еще я бы не советовала заносить на экзамен "помощников" (книжки, гаджеты) ведь это больше отвлекает, чем помогает. Удачи во всех начинаниях!"Игорь Далиев, 25 летВыпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана"Мне при подготовке помогла систематичность занятий и строгий график. Я 20 минут учил, 10 минут отдыхал и так по кругу. За 20 минут мозг не так сильно устает и хорошо воспринимает информацию. Затем мы даем ему отдых и отвлекаемся на 10 минут. С такой техникой у меня было ощущение "свежей головы". Еще думаю, нужно прежде всего посмотреть различные методики по быстрому запоминанию и подобрать ту, которая подойдет вам. Уверен, у вас все получится!"Шерали Бурибаев, 24 годаВыпускник университета журналистики и массовых коммуникаций"Когда я был абитуриентом, в подготовке к экзаменам мне помогло то, что я выполнял домашнее задание сразу по возвращению с дополнительных занятий, не откладывая их на следующий день. Многие любят оставлять задания, но по моему опыту, вы по-другому усваиваете тему, когда сразу же выполняете практические задания. Держите это в уме и не ленитесь! Уверен, что вы будущий студент!"

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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