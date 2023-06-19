Как подготовиться к вступительным экзаменам – советы узбекских выпускников
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМосковский педагогический государственный университет
© Sputnik / Сергей Пятаков/
С 20 июня в Узбекистане стартует прием документов для поступления в вузы. К экзаменам сейчас готовятся около 400 тыс. выпускников по всей стране. Своим опытом по быстрой подготовке к поступлению поделились с нами выпускники самых разных университетов столицы.
Ислам Нургалиев, 20 лет
Выпускник Университета Мировых языков
"Я фокусировался на изучении иностранного языка. В нашей стране, если сдать экзамен на знание английского языка и получить сертификат, то на вступительных экзаменах вы автоматически получите наивысший балл по английскому языку и не будете сдавать этот предмет. Тем самым освободите себе больше времени на другие предметы. А еще обязательно создайте свое расписание. Поверьте это очень важно. Удачи в подготовке к вступительным экзаменам!"
Выпускник Университета Мировых языков
"Я фокусировался на изучении иностранного языка. В нашей стране, если сдать экзамен на знание английского языка и получить сертификат, то на вступительных экзаменах вы автоматически получите наивысший балл по английскому языку и не будете сдавать этот предмет. Тем самым освободите себе больше времени на другие предметы. А еще обязательно создайте свое расписание. Поверьте это очень важно. Удачи в подготовке к вступительным экзаменам!"
Инна Колпакиди, 30 лет
Выпускница РГПУ им. А. И. Герцена
"Я советую абитуриентам выбрать те предметы, которые нужны для поступления, и сосредоточиться на них. Также находить в интернете различные методички по предметам с актуальной информацией. И самое главное – это соблюдать баланс между подготовкой к поступлению и отдыхом. Давайте время себе и мозгу на отдых и восстановление. В противном случае мозг устанет, будет плохо воспринимать информацию, и любая подготовка будет бесполезна. Не переживайте во время сдачи экзаменов и удачи!"
Выпускница РГПУ им. А. И. Герцена
"Я советую абитуриентам выбрать те предметы, которые нужны для поступления, и сосредоточиться на них. Также находить в интернете различные методички по предметам с актуальной информацией. И самое главное – это соблюдать баланс между подготовкой к поступлению и отдыхом. Давайте время себе и мозгу на отдых и восстановление. В противном случае мозг устанет, будет плохо воспринимать информацию, и любая подготовка будет бесполезна. Не переживайте во время сдачи экзаменов и удачи!"
Шахзод Махмудов, 24 года
Выпускник МГУ им. Ломоносова
"Если хотите быстро и эффективно подготовиться к экзаменам, то я рекомендую ввести в свой режим дня спорт. Лично мне помогли физические тренировки на свежем воздухе, после которых голова была свежей, и я мог с новыми силами сесть за новый материал. А еще, сейчас в интернете много роликов, где сложные темы преподносят простым и понятным языком, обязательно посмотрите такие ролики по своим предметам, они очень помогают быстрее понять сложную тему. Главное ничего не бойтесь и будьте на позитиве!"
Выпускник МГУ им. Ломоносова
"Если хотите быстро и эффективно подготовиться к экзаменам, то я рекомендую ввести в свой режим дня спорт. Лично мне помогли физические тренировки на свежем воздухе, после которых голова была свежей, и я мог с новыми силами сесть за новый материал. А еще, сейчас в интернете много роликов, где сложные темы преподносят простым и понятным языком, обязательно посмотрите такие ролики по своим предметам, они очень помогают быстрее понять сложную тему. Главное ничего не бойтесь и будьте на позитиве!"
Сабина Салихова, 23 года
Выпускница ТГПУ им. Низами
"На самом деле для того, чтобы поступить, нужны всего лишь везение и удача! И уже на втором месте стоят наши знания и умения. Как бы банально это ни звучало, но вера в себя также имеет огромное значение. Уверенность всегда решает дело. А еще я бы не советовала заносить на экзамен "помощников" (книжки, гаджеты) ведь это больше отвлекает, чем помогает. Удачи во всех начинаниях!"
Выпускница ТГПУ им. Низами
"На самом деле для того, чтобы поступить, нужны всего лишь везение и удача! И уже на втором месте стоят наши знания и умения. Как бы банально это ни звучало, но вера в себя также имеет огромное значение. Уверенность всегда решает дело. А еще я бы не советовала заносить на экзамен "помощников" (книжки, гаджеты) ведь это больше отвлекает, чем помогает. Удачи во всех начинаниях!"
Игорь Далиев, 25 лет
Выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана
"Мне при подготовке помогла систематичность занятий и строгий график. Я 20 минут учил, 10 минут отдыхал и так по кругу. За 20 минут мозг не так сильно устает и хорошо воспринимает информацию. Затем мы даем ему отдых и отвлекаемся на 10 минут. С такой техникой у меня было ощущение "свежей головы". Еще думаю, нужно прежде всего посмотреть различные методики по быстрому запоминанию и подобрать ту, которая подойдет вам. Уверен, у вас все получится!"
Выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана
"Мне при подготовке помогла систематичность занятий и строгий график. Я 20 минут учил, 10 минут отдыхал и так по кругу. За 20 минут мозг не так сильно устает и хорошо воспринимает информацию. Затем мы даем ему отдых и отвлекаемся на 10 минут. С такой техникой у меня было ощущение "свежей головы". Еще думаю, нужно прежде всего посмотреть различные методики по быстрому запоминанию и подобрать ту, которая подойдет вам. Уверен, у вас все получится!"
Шерали Бурибаев, 24 года
Выпускник университета журналистики и массовых коммуникаций
"Когда я был абитуриентом, в подготовке к экзаменам мне помогло то, что я выполнял домашнее задание сразу по возвращению с дополнительных занятий, не откладывая их на следующий день. Многие любят оставлять задания, но по моему опыту, вы по-другому усваиваете тему, когда сразу же выполняете практические задания. Держите это в уме и не ленитесь! Уверен, что вы будущий студент!"
Выпускник университета журналистики и массовых коммуникаций
"Когда я был абитуриентом, в подготовке к экзаменам мне помогло то, что я выполнял домашнее задание сразу по возвращению с дополнительных занятий, не откладывая их на следующий день. Многие любят оставлять задания, но по моему опыту, вы по-другому усваиваете тему, когда сразу же выполняете практические задания. Держите это в уме и не ленитесь! Уверен, что вы будущий студент!"