Ходжаев обсудил с главой "Роснефти" рост поставок нефти в Узбекистан

"По итогам 2022 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Узбекистана с долей 18,6%. Рост взаимной торговли составил 26% и превысил 8,7 млрд долларов. При этом Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32%", — напомнила пресс-служба.