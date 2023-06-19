https://uz.sputniknews.ru/20230619/xodjaev-rosneft-postavki-nefti-v-uzbekistan-36070522.html
Ходжаев обсудил с главой "Роснефти" рост поставок нефти в Узбекистан
Ходжаев обсудил с главой "Роснефти" рост поставок нефти в Узбекистан
Вице-премьер РУз встретился с Игорем Сечиным на полях Петербургского международного экономического форума.
2023-06-19T14:10+0500
2023-06-19T14:10+0500
2023-06-19T14:30+0500
узбекистан
россия
энергетика
роснефть
нефть
жамшид ходжаев
экономический форум в санкт-петербурге
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился в Санкт-Петербурге с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба российской компании.На встрече, проходившей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), стороны обсудили рост товарооборота между двумя странами.В ходе переговоров стороны обсудили возможность увеличить поставки нефтепродуктов "Роснефти" в Узбекистан.
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россия узбекистан роснефть жамшид ходжаев игорь сечин увеличение поставок нефти пмэф петербугский международный экономический форум
россия узбекистан роснефть жамшид ходжаев игорь сечин увеличение поставок нефти пмэф петербугский международный экономический форум
Ходжаев обсудил с главой "Роснефти" рост поставок нефти в Узбекистан
14:10 19.06.2023 (обновлено: 14:30 19.06.2023)
Вице-премьер РУз встретился с Игорем Сечиным на полях Петербургского международного экономического форума.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился в Санкт-Петербурге с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, сообщает
пресс-служба российской компании.
На встрече, проходившей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), стороны обсудили рост товарооборота между двумя странами.
"По итогам 2022 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Узбекистана с долей 18,6%. Рост взаимной торговли составил 26% и превысил 8,7 млрд долларов. При этом Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32%", — напомнила пресс-служба.
В ходе переговоров стороны обсудили возможность увеличить поставки нефтепродуктов "Роснефти" в Узбекистан.