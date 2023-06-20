https://uz.sputniknews.ru/20230620/aviatsiya-rossiya-desyat-udary-vsu-kupyanskoye-napravleniye-36093285.html

Авиация РФ нанесла сразу десять ударов по ВСУ на Купянском направлении

Авиация РФ нанесла сразу десять ударов по ВСУ на Купянском направлении

Отличились экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и истребителей Су-25 группировки "Запад".

2023-06-20T09:40+0500

2023-06-20T09:40+0500

2023-06-20T09:40+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.Об этом сообщает РИА Новости.Также он добавил, что в полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе села Фиголевка расчеты минометов большой мощности "Тюльпан" и 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожили до отделения ВСУ.Кроме того, по словам Зыбинского, ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Песчаное расчет САУ "Мста-С" под командованием командира орудия сержанта Артема Родионова уничтожил буксируемое орудие противника 2А65, а в районе населенного пункта Берестовое расчет "Гиацинта-Б" под командованием сержанта Андрея Сенюкова поразил минометный расчет ВСУ. Ранее Sputnik сообщал о том, что показало контрнаступление Украины.

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