https://uz.sputniknews.ru/20230620/aviatsiya-rossiya-desyat-udary-vsu-kupyanskoye-napravleniye-36093285.html
Авиация РФ нанесла сразу десять ударов по ВСУ на Купянском направлении
Авиация РФ нанесла сразу десять ударов по ВСУ на Купянском направлении
Отличились экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и истребителей Су-25 группировки "Запад".
2023-06-20T09:40+0500
2023-06-20T09:40+0500
2023-06-20T09:40+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.Об этом сообщает РИА Новости.Также он добавил, что в полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе села Фиголевка расчеты минометов большой мощности "Тюльпан" и 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожили до отделения ВСУ.Кроме того, по словам Зыбинского, ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Песчаное расчет САУ "Мста-С" под командованием командира орудия сержанта Артема Родионова уничтожил буксируемое орудие противника 2А65, а в районе населенного пункта Берестовое расчет "Гиацинта-Б" под командованием сержанта Андрея Сенюкова поразил минометный расчет ВСУ. Ранее Sputnik сообщал о том, что показало контрнаступление Украины.
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россия авиация самолет вертолеты всу украина вооружение безопасность в мире
россия авиация самолет вертолеты всу украина вооружение безопасность в мире
Авиация РФ нанесла сразу десять ударов по ВСУ на Купянском направлении
Отличились экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и истребителей Су-25 группировки "Запад".
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Об этом сообщает РИА Новости
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"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки войск "Запад" нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — уточнил Зыбинский.
Также он добавил, что в полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе села Фиголевка расчеты минометов большой мощности "Тюльпан" и 120-миллиметровых минометов "Сани" уничтожили до отделения ВСУ.
Кроме того, по словам Зыбинского, ходе контрбатарейной борьбы возле населенного пункта Песчаное расчет САУ "Мста-С" под командованием командира орудия сержанта Артема Родионова уничтожил буксируемое орудие противника 2А65, а в районе населенного пункта Берестовое расчет "Гиацинта-Б" под командованием сержанта Андрея Сенюкова поразил минометный расчет ВСУ.