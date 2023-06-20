https://uz.sputniknews.ru/20230620/gdye-tashkent-vremenno-otklyuchat-elektrichestvo-adresa-36096628.html
Где сегодня в Ташкенте отключат электричество — адреса
Где сегодня в Ташкенте отключат электричество — адреса
Плановое отключение проводят в связи с проведением ремонтных работ
2023-06-20T10:58+0500
2023-06-20T10:58+0500
2023-06-20T11:22+0500
узбекистан
электричество
электроэнергия
район
чиланзарский район
шайхантахурский район
янгихаётский район
махалля
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Сегодня в семи районах столицы временно отключат электричество, сообщает городская администрация.Так, до 15:00 электроэнергии частично не будет в махалле "Нишабарик" Учтепинского района;до 16:00 — в махаллях "Миришкор" Яшнабадского района, "Ходжа Учкун" и "Викор" Янгихаетского района, "Нурли йул" и "Забардаст" Бектемирского района, "Мевазор" и "Заковат" Мирзо-Улугбекского района, "Казирабад" и "Куркам" Чиланзарского района;до 17:00 — в махаллях "Чорсу" и "Белтепа" Шайхантахурского района.Цель планового отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.Ремонтные работы на вышеуказанных участках могут быть завершены раньше запланированного времени, уточняется в сообщении.
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узбекистан ташкент отключение света электричество городской хакимият махалля "нишабарик" учтепинского района махалля "миришкор" яшнабадского района "ходжа учкун" и "викор" янгихаетского района "нурли йул" и "забардаст" бектемирского района "мевазор" "заковат" мирзо-улугбекского района "казирабад" и "куркам" чиланзарского района махалли "чорсу" и "белтепа" шайхантахурского района
узбекистан ташкент отключение света электричество городской хакимият махалля "нишабарик" учтепинского района махалля "миришкор" яшнабадского района "ходжа учкун" и "викор" янгихаетского района "нурли йул" и "забардаст" бектемирского района "мевазор" "заковат" мирзо-улугбекского района "казирабад" и "куркам" чиланзарского района махалли "чорсу" и "белтепа" шайхантахурского района
Где сегодня в Ташкенте отключат электричество — адреса
10:58 20.06.2023 (обновлено: 11:22 20.06.2023)
Плановое отключение проводят в связи с проведением ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Сегодня в семи районах столицы временно отключат электричество, сообщает городская администрация
.
Так, до 15:00 электроэнергии частично не будет в махалле "Нишабарик" Учтепинского района;
до 16:00 — в махаллях "Миришкор" Яшнабадского района, "Ходжа Учкун" и "Викор" Янгихаетского района, "Нурли йул" и "Забардаст" Бектемирского района, "Мевазор" и "Заковат" Мирзо-Улугбекского района, "Казирабад" и "Куркам" Чиланзарского района;
до 17:00 — в махаллях "Чорсу" и "Белтепа" Шайхантахурского района.
Цель планового отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
Ремонтные работы на вышеуказанных участках могут быть завершены раньше запланированного времени, уточняется в сообщении.