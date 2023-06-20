https://uz.sputniknews.ru/20230620/prognoz-pogody-tashkent-20-iyun-36089137.html

Освежающий дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 20 июня

Освежающий дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 20 июня

Прохладные воздушные массы с Кавказа принесут с собой дождь и грозу.

2023-06-20T07:30+0500

2023-06-20T07:30+0500

2023-06-20T07:30+0500

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В ночь на вторник в столице может пройти кратковременный освежающий дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Благодарить за это стоит прохладные воздушные массы с Кавказа, которые придут на территорию страны 19-20 июня.Температура воздуха в Ташкенте днем поднимется до 35-37 градусов тепла.

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