https://uz.sputniknews.ru/20230620/sholts-knr-povliyat-na-rf-ukraina-36123679.html
Шольц призвал КНР повлиять на РФ в вопросе Украины
Шольц призвал КНР повлиять на РФ в вопросе Украины
Канцлер Германии на совместной конференции с премьером Госсовета Китая заявил, что просил китайское правительство повлиять на Россию.
2023-06-20T18:56+0500
2023-06-20T18:56+0500
2023-06-20T18:56+0500
в мире
германия
китай
россия
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ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Власти Германии надеются на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и призывают Китай оказать влияние на Москву, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, сообщает РИА Новости.Он также призвал страны Большой двадцатки, среди которых также значится и Китай, не поставлять оружие России. Шольц напомнил, что в ноябре в Пекине он сошёлся во мнении с председателем КНР Си Цзиньпином, что угрозы и применение ядерного оружия неприемлемы. По его словам, во время правительственных консультаций стороны обсудили последствия пандемии, торговые отношения и меры по защите климата. Премьер Госсовета, в свою очередь заверил, что Китай в меняющемся мире будет придерживаться политики открытости и выступать "стабилизирующей" стороной. Во вторник началась официальная часть консультаций китайского и немецкого правительств в Берлине. В рамках консультаций главы министерств за исключением военных ведомств обсудят двусторонние вопросы.
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германия фрг канцлер олаф шольц визит в китай пекин повлиять на россию по вопросу украины поставки оружия ядерное оружие
германия фрг канцлер олаф шольц визит в китай пекин повлиять на россию по вопросу украины поставки оружия ядерное оружие
Шольц призвал КНР повлиять на РФ в вопросе Украины
Канцлер Германии на совместной конференции с премьером Госсовета Китая заявил, что просил китайское правительство повлиять на Россию.
ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik.
Власти Германии надеются на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и призывают Китай оказать влияние на Москву, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, сообщает РИА Новости
.
"Я в очередной раз обратился к китайскому правительству с просьбой ещё сильнее повлиять на Россию в этой войне. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, на Китай приходится особая задача в этом вопросе", - заявил Шольц.
Он также призвал страны Большой двадцатки, среди которых также значится и Китай, не поставлять оружие России. Шольц напомнил, что в ноябре в Пекине он сошёлся во мнении с председателем КНР Си Цзиньпином, что угрозы и применение ядерного оружия неприемлемы.
По его словам, во время правительственных консультаций стороны обсудили последствия пандемии, торговые отношения и меры по защите климата.
Премьер Госсовета, в свою очередь заверил, что Китай в меняющемся мире будет придерживаться политики открытости и выступать "стабилизирующей" стороной.
Во вторник началась официальная часть консультаций китайского и немецкого правительств в Берлине. В рамках консультаций главы министерств за исключением военных ведомств обсудят двусторонние вопросы.