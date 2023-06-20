https://uz.sputniknews.ru/20230620/sholts-knr-povliyat-na-rf-ukraina-36123679.html

Шольц призвал КНР повлиять на РФ в вопросе Украины

Шольц призвал КНР повлиять на РФ в вопросе Украины

Канцлер Германии на совместной конференции с премьером Госсовета Китая заявил, что просил китайское правительство повлиять на Россию.

2023-06-20T18:56+0500

2023-06-20T18:56+0500

2023-06-20T18:56+0500

в мире

германия

китай

россия

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ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Власти Германии надеются на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и призывают Китай оказать влияние на Москву, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, сообщает РИА Новости.Он также призвал страны Большой двадцатки, среди которых также значится и Китай, не поставлять оружие России. Шольц напомнил, что в ноябре в Пекине он сошёлся во мнении с председателем КНР Си Цзиньпином, что угрозы и применение ядерного оружия неприемлемы. По его словам, во время правительственных консультаций стороны обсудили последствия пандемии, торговые отношения и меры по защите климата. Премьер Госсовета, в свою очередь заверил, что Китай в меняющемся мире будет придерживаться политики открытости и выступать "стабилизирующей" стороной. Во вторник началась официальная часть консультаций китайского и немецкого правительств в Берлине. В рамках консультаций главы министерств за исключением военных ведомств обсудят двусторонние вопросы.

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германия фрг канцлер олаф шольц визит в китай пекин повлиять на россию по вопросу украины поставки оружия ядерное оружие