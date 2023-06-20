https://uz.sputniknews.ru/20230620/skladyorujiye-boyepripasy-nato-nexvatka-prichina-36106141.html
Из-за чего опустели склады оружия и боеприпасов НАТО
Из-за чего опустели склады оружия и боеприпасов НАТО
Генсек Североатлантического альянса: арсеналы НАТО опустошены и требуют восстановления в кратчайшие сроки.
2023-06-20T17:36+0500
2023-06-20T17:36+0500
2023-06-20T17:36+0500
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сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки украинского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на экономической конференции "День германской промышленности".Об этом сообщает РИА Новости.Вместе с тем, он рассказал о том, что на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с главами оборонных ведомств стран — участниц альянса. Речь шла о наращивании производства и устранении имеющихся для этого препятствий. Столтенберг подчеркнул, что министры поддержали "существенное увеличение целевых показателей по важнейшим боеприпасам" и усиление работы по достижению взаимозаменяемости основных видов снарядов.Также Столтенберг сообщил, что лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе планируют договориться увеличить инвестиции в оборону до минимального уровня в 2% ВВП.Ранее генсек НАТО высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно предупреждала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте, как поставками оружия, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Ранее Sputnik сообщал о том, к чему готовят Украину.
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германия в мире россия нато вооружение боеприпасы генеральный секретарь сергей лавров кремль
германия в мире россия нато вооружение боеприпасы генеральный секретарь сергей лавров кремль
Из-за чего опустели склады оружия и боеприпасов НАТО
Генсек Североатлантического альянса: из-за Украины арсеналы НАТО опустошены и требуют восстановления в кратчайшие сроки.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки украинского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на экономической конференции "День германской промышленности".
Об этом сообщает РИА Новости.
"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", — отметил глава альянса.
Вместе с тем, он рассказал о том, что на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с главами оборонных ведомств стран — участниц альянса. Речь шла о наращивании производства и устранении имеющихся для этого препятствий. Столтенберг подчеркнул, что министры поддержали "существенное увеличение целевых показателей по важнейшим боеприпасам" и усиление работы по достижению взаимозаменяемости основных видов снарядов.
Также Столтенберг сообщил, что лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе планируют договориться увеличить инвестиции в оборону до минимального уровня в 2% ВВП.
Ранее генсек НАТО высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно предупреждала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте, как поставками оружия, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Ранее Sputnik сообщал о том, к чему готовят Украину.