https://uz.sputniknews.ru/20230620/skladyorujiye-boyepripasy-nato-nexvatka-prichina-36106141.html

Из-за чего опустели склады оружия и боеприпасов НАТО

Из-за чего опустели склады оружия и боеприпасов НАТО

Генсек Североатлантического альянса: арсеналы НАТО опустошены и требуют восстановления в кратчайшие сроки.

2023-06-20T17:36+0500

2023-06-20T17:36+0500

2023-06-20T17:36+0500

германия

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генеральный секретарь

сергей лавров

кремль

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки украинского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на экономической конференции "День германской промышленности".Об этом сообщает РИА Новости.Вместе с тем, он рассказал о том, что на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с главами оборонных ведомств стран — участниц альянса. Речь шла о наращивании производства и устранении имеющихся для этого препятствий. Столтенберг подчеркнул, что министры поддержали "существенное увеличение целевых показателей по важнейшим боеприпасам" и усиление работы по достижению взаимозаменяемости основных видов снарядов.Также Столтенберг сообщил, что лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе планируют договориться увеличить инвестиции в оборону до минимального уровня в 2% ВВП.Ранее генсек НАТО высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. По его словам, альянс продолжит поддержку киевского режима.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно предупреждала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте, как поставками оружия, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Ранее Sputnik сообщал о том, к чему готовят Украину.

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