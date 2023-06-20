https://uz.sputniknews.ru/20230620/stalo-izvestno-kogda-proydet-dosrochnoye-golosovaniye-po-vyboram-prezidenta-36100369.html
Стало известно, когда пройдет досрочное голосование по выборам президента
Стало известно, когда пройдет досрочное голосование по выборам президента
Центральная избирательная комиссия утвердила даты проведения досрочного голосования по президентским выборам
2023-06-20T13:20+0500
2023-06-20T13:20+0500
2023-06-20T13:27+0500
узбекистан
выборы президента узбекистана — 2023
выборы
выборы президента
досрочное голосование
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Избиратели, которые не cмогут в день выборов находиться по месту своего жительства, имеют право проголосовать досрочно с 28 июня по 5 июля. Об этом стало известно на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до них.Отметили также, что избирательные участки будут открыты с 9.00 до 18.00, а в выходные и праздничные дни — с 11.00 до 17.00.
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узбекистан досрочные президентские выборы досрочное голосование цик заседание 28 июня 5 июля избиратель избирательный участок место жительства
узбекистан досрочные президентские выборы досрочное голосование цик заседание 28 июня 5 июля избиратель избирательный участок место жительства
Стало известно, когда пройдет досрочное голосование по выборам президента
13:20 20.06.2023 (обновлено: 13:27 20.06.2023)
Центральная избирательная комиссия утвердила даты проведения досрочного голосования по президентским выборам.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Избиратели, которые не cмогут в день выборов находиться по месту своего жительства, имеют право проголосовать досрочно с 28 июня по 5 июля. Об этом стало известно на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до них.
Отметили также, что избирательные участки будут открыты с 9.00 до 18.00, а в выходные и праздничные дни — с 11.00 до 17.00.