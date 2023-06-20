https://uz.sputniknews.ru/20230620/stalo-izvestno-kogda-proydet-dosrochnoye-golosovaniye-po-vyboram-prezidenta-36100369.html

Стало известно, когда пройдет досрочное голосование по выборам президента

Стало известно, когда пройдет досрочное голосование по выборам президента

Центральная избирательная комиссия утвердила даты проведения досрочного голосования по президентским выборам

2023-06-20T13:20+0500

2023-06-20T13:20+0500

2023-06-20T13:27+0500

узбекистан

выборы президента узбекистана — 2023

выборы

выборы президента

досрочное голосование

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Избиратели, которые не cмогут в день выборов находиться по месту своего жительства, имеют право проголосовать досрочно с 28 июня по 5 июля. Об этом стало известно на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до них.Отметили также, что избирательные участки будут открыты с 9.00 до 18.00, а в выходные и праздничные дни — с 11.00 до 17.00.

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