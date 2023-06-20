https://uz.sputniknews.ru/20230620/voprosy-vybory-prezident-uzbekistan-kotoryye-vy-stesnyayetes-zadat-otvechayet-sik-36105256.html

Вопросы о выборах президента в Узбекистане, которые вы стесняетесь задать — отвечает ЦИК

Вопросы о выборах президента в Узбекистане, которые вы стесняетесь задать — отвечает ЦИК

В Узбекистане 9 июля состоятся досрочные президентские выборы. Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля

2023-06-20T15:41+0500

2023-06-20T15:41+0500

2023-06-20T15:41+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

избирательные участки

голосование

досрочное голосование

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1. Можно ли голосовать за другого человека: сестру/брата/мужа/жену/папу/маму/соседа по их паспортам?В соответствии со статьей 5 Избирательного кодекса Республики Узбекистан каждый гражданин, участвующий в выборах, имеет один голос.Согласно статье 52 Избирательного кодекса, по прибытии в помещение для голосования избиратель предъявляет члену участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий его личность, и расписывается в списке избирателей. После этого ему выдают избирательный бюллетень.Также в соответствии с пунктом 62 Положения о порядке деятельности участковых избирательных комиссий по проведению выборов президента Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии от 14 апреля 2021 года, запрещается выдавать избирательный бюллетень избирателю, который хочет проголосовать за другое лицо.2. Что будет, если бросить в урну для голосования незаполненный бюллетень или указать в нем сразу несколько вариантов?В соответствии со статьей 94 Избирательного кодекса признаются недействительными избирательные бюллетени неустановленного образца, а также избирательные бюллетени, в которых при голосовании знак "+" или "V" либо "х" проставлен более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них.Согласно статье 58 Избирательного кодекса, участковая избирательная комиссия в ходе подсчета голосов выявляет и погашает неиспользованные и испорченные избирательные бюллетени, о чем вносится соответствующая запись в итоговый протокол.3. Как быть, если в день выборов меня не нашли в базе?В соответствии со статьей 27 Избирательного кодекса в список избирателей включают фамилии граждан, достигших ко дню или в день выборов восемнадцати лет, постоянно или временно проживающих к моменту составления списка на территории данного избирательного участка.Также, согласно статье 52 Избирательного кодекса, фамилии избирателей, по каким-либо причинам не включенные в список избирателей на основании документа, удостоверяющего личность, гражданство и местожительство избирателя, включают в приложение к списку избирателей.4. А что, если в списке избирателей поставить не ту подпись, которая указана в паспорте?На практике такой ситуации не наблюдается. Но в случае возникновения такой ситуации, согласно статье 52 Избирательного кодекса, участковая избирательная комиссия выдает избирателю бюллетень, убедившись о соответствии сведений избирателя в документе, удостоверяющем его личность, а также со сведениями, внесенными в список избирателей.5. Смогу ли я проголосовать без паспорта?В соответствии с пунктом 62 Положения о порядке деятельности участковых избирательных комиссий по проведению выборов президента Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии от 14 апреля 2021 года, по прибытии в здание для голосования избиратель должен предъявить члену участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий его личность.К таким документам относятся: паспорт, ID-карта, воинское удостоверение, национальное водительское удостоверение нового образца, временная справка об утере гражданского паспорта, выданная гражданину органами внутренних дел, справка об отбытии либо освобождении от наказания.6. Смогу ли я проголосовать, предъявив просроченный паспорт?Нет. Избиратель может использовать для голосования другие документы, удостоверяющие личность. К ним относятся: паспорт, ID-карта, воинское удостоверение, национальное водительское удостоверение нового образца, временная справка об утере гражданского паспорта, выданная гражданину органами внутренних дел, справка об отбытии либо освобождении от наказания.7. Как быть, если в день голосования мой паспорт находится в паспортном столе (я его меняю)?Избиратель может использовать для голосования другие документы, удостоверяющие его личность, а также проголосовать на основании временной справки, выдаваемой отделами миграции и оформления гражданства УВД, при условии, если паспорт избирателя был предоставлен в отдел миграции и оформления гражданства УВД.8. Смогу ли я проголосовать, если опоздал на избирательный участок, и он уже закрывается?В соответствии с пунктом 75 Положения о порядке деятельности участковых избирательных комиссий по проведению выборов президента Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии от 14 апреля 2021 года, председатель участковой избирательной комиссии или его заместитель в 20.00 часов в присутствии всех членов комиссии, наблюдателей и представителей средств массовой информации объявляет об окончании голосования.Присутствующим в здании избирательного участка избирателям дается возможность завершить голосование (в случае наличия избирателей).9. Смогу ли я проголосовать более, чем за одного кандидата?В соответствии со статьей 94 Избирательного кодекса признаются недействительными избирательные бюллетени не установленного образца, а также избирательные бюллетени, в которых при голосовании знак "+" или "V" либо "х" проставлен более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из них. В соответствии с этим, избиратели не могут голосовать более чем за одного кандидата. Один избиратель может проголосовать только за одного кандидата.10. Что делать, если я случайно испортил избирательный бюллетень?В соответствии со статьей 55 Избирательного кодекса по просьбе избирателя испорченный избирательный бюллетень может быть заменен новым. Испорченные избирательные бюллетени подлежат учету, погашению (путем резки левого верхнего угла) и хранятся отдельно.11. Можно ли приходить на избирательный участок с домашними животными?В соответствии с пунктом 67 Положения о порядке деятельности участковых избирательных комиссий по проведению выборов президента Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии от 14 апреля 2021 года в здании участковой избирательной комиссии в день выборов при голосовании могут присутствовать:- соответствующие члены участковой избирательной комиссии;- соответствующие члены окружной избирательной комиссии, члены Центральной избирательной комиссии;- наблюдатели от политических партий;- представители средств массовой информации;- наблюдатели от органов самоуправления граждан;- наблюдатели от других государств и международных организаций;- избиратели, участвовавшие в голосовании по списку избирателей участка.Учитывая вышесказанное, избирателям не рекомендуется посещать здание избирательного участка со своими домашними животными. Избирателям рекомендуется не препятствовать свободному передвижению других участников и соблюдать правила поведения в общественных местах.12. Можно ли заполнять бюллетень своей ручкой/карандашом или чернилами другого цвета?Согласно действующему избирательному законодательству, не имеется запрета на использование ручек, карандашей и ручек других цветов, которые избиратели принесли с собой. Но избирателям рекомендуют пользоваться ручкой, предоставленной в здании избирательного участка.13. Можно ли переголосовать, если я передумал?В соответствии со статьей 5 каждый гражданин, участвующий в выборах, имеет один голос.По просьбе избирателя испорченный избирательный бюллетень может быть заменен новым. Испорченные избирательные бюллетени подлежат учету, погашению (путем резки левого верхнего угла) и хранятся отдельно.Однако после того, как избиратель опустил бюллетень в урну для голосования, ему не будет выдан новый бюллетень в случае изменения своего решения. По этой причине избирателям рекомендуют ознакомиться с предвыборными программами кандидата, за которого они голосуют, до того, как они придут в здание для голосования, и принять окончательное решение за день до дня выборов. В день выборов попытка изменить окончательное решение избирателя или повлиять на него запрещена законом.14. Можно заходить в кабинку для голосования вдвоем/втроем?В соответствии со статьей 55 Избирательного кодекса после получения избирательного бюллетеня избиратель заполняет его в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, кроме голосующего. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования другое лицо по своему усмотрению, за исключением лиц, входящих в состав избирательной комиссии, наблюдателей и представителей средств массовой информации.

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