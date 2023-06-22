https://uz.sputniknews.ru/20230622/abituriyent-vozmojnost-obucheniye-za-schet-sredstv-byudjeta-rossiyskaya-federatsiya-36184854.html

У абитуриентов МИСиС появилась возможность обучаться за счет средств бюджета РФ

У абитуриентов МИСиС появилась возможность обучаться за счет средств бюджета РФ

Прием документов на 2023/2024 учебный год в Алмалыкский филиал НИТУ "МИСиС" уже начался

2023-06-22T17:09+0500

2023-06-22T17:09+0500

2023-06-22T17:09+0500

узбекистан

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алмалыкский филиал ниту "мисис"

абитуриенты

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В этом году правила приема в Алмалыкский филиал (АФ) Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС немного изменились, сообщает пресс-служба вуза.Теперь у абитуриентов есть возможность стать студентами НИТУ МИСиС и обучаться за счет средств бюджета Российской Федерации. Для этого необходимо подать документы в приемную комиссию до 11 июля 2023 года.Прием документов на 2023/2024 учебный год здесь начался 20 июня.Прием заявлений от абитуриентов проводится как в режиме онлайн, так и оффлайн. Желающие обучаться в НИТУ МИСиС в Москве должны лично (оффлайн) предоставить документы в приемную комиссию АФ НИТУ МИСиС до 11 июля 2023 года включительно, а абитуриенты, желающие обучаться в Алмалыкском филиале НИТУ МИСиС, могут подать документы как оффлайн, так и онлайн в любое время до 20 июля.В этом году планируют принять 200 студентов на очное отделение и 150 студентов — на заочное по следующим направлениям:— горное дело — 70 человек на очное отделение (из них 28 за счет бюджета Узбекистана) и 50 на заочное отделение;— металлургия — 70 человек на очное отделение (из них 28 за счет бюджета Узбекистана) и 50 на заочное отделение;— автоматизация технологических процессов и производств — 60 человек на очное отделение (из них 24 за счет бюджета Узбекистана) и 50 на заочное отделение.Вступительные экзамены будут проводить в два этапа. Первый этап пройдет в июле: 13 июля — математика, 14 июля — физика, 17 июля — русский язык. Абитуриентов только первого этапа, успешно прошедших вступительные испытания, рекомендуют к зачислению в головной вуз.Как отмечают в пресс-службе вуза, при зачислении в филиал будут учитывать результаты вступительных испытаний как первого, так и второго этапов вступительных испытаний.Всю необходимую информацию — перечень документов по каждому направлению, график вступительных экзаменов, ссылку для подачи документов в режиме онлайн, правила приема, программы дисциплин, включенных во вступительные испытания, образцы билетов и другое — можно найти на официальном сайте АФ НИТУ "МИСиС" misis.uz.Те, кто подаст документы с 11 по 20 июля и наберет необходимое количество баллов, будет обучаться в Алмалыкском филиале НИТУ МИСиС. Вступительные экзамены для них пройдут в августе: 7 августа — физика, 9 августа — математика, 11 августа — русский язык.О времени будет сообщено дополнительно, оно будет зависеть от климатических условий, уточнили в пресс-службе.

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