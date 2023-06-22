https://uz.sputniknews.ru/20230622/abituriyent-vozmojnost-obucheniye-za-schet-sredstv-byudjeta-rossiyskaya-federatsiya-36184854.html
У абитуриентов МИСиС появилась возможность обучаться за счет средств бюджета РФ
У абитуриентов МИСиС появилась возможность обучаться за счет средств бюджета РФ
Прием документов на 2023/2024 учебный год в Алмалыкский филиал НИТУ "МИСиС" уже начался
2023-06-22T17:09+0500
2023-06-22T17:09+0500
2023-06-22T17:09+0500
узбекистан
вуз
вуз
вузы
поступление
поступление в университет
алмалык
алмалыкский филиал ниту "мисис"
абитуриенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36185182_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_34a3d1eca23cc7551efc16d305f7a31b.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В этом году правила приема в Алмалыкский филиал (АФ) Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС немного изменились, сообщает пресс-служба вуза.Теперь у абитуриентов есть возможность стать студентами НИТУ МИСиС и обучаться за счет средств бюджета Российской Федерации. Для этого необходимо подать документы в приемную комиссию до 11 июля 2023 года.Прием документов на 2023/2024 учебный год здесь начался 20 июня.Прием заявлений от абитуриентов проводится как в режиме онлайн, так и оффлайн. Желающие обучаться в НИТУ МИСиС в Москве должны лично (оффлайн) предоставить документы в приемную комиссию АФ НИТУ МИСиС до 11 июля 2023 года включительно, а абитуриенты, желающие обучаться в Алмалыкском филиале НИТУ МИСиС, могут подать документы как оффлайн, так и онлайн в любое время до 20 июля.В этом году планируют принять 200 студентов на очное отделение и 150 студентов — на заочное по следующим направлениям:— горное дело — 70 человек на очное отделение (из них 28 за счет бюджета Узбекистана) и 50 на заочное отделение;— металлургия — 70 человек на очное отделение (из них 28 за счет бюджета Узбекистана) и 50 на заочное отделение;— автоматизация технологических процессов и производств — 60 человек на очное отделение (из них 24 за счет бюджета Узбекистана) и 50 на заочное отделение.Вступительные экзамены будут проводить в два этапа. Первый этап пройдет в июле: 13 июля — математика, 14 июля — физика, 17 июля — русский язык. Абитуриентов только первого этапа, успешно прошедших вступительные испытания, рекомендуют к зачислению в головной вуз.Как отмечают в пресс-службе вуза, при зачислении в филиал будут учитывать результаты вступительных испытаний как первого, так и второго этапов вступительных испытаний.Всю необходимую информацию — перечень документов по каждому направлению, график вступительных экзаменов, ссылку для подачи документов в режиме онлайн, правила приема, программы дисциплин, включенных во вступительные испытания, образцы билетов и другое — можно найти на официальном сайте АФ НИТУ "МИСиС" misis.uz.Те, кто подаст документы с 11 по 20 июля и наберет необходимое количество баллов, будет обучаться в Алмалыкском филиале НИТУ МИСиС. Вступительные экзамены для них пройдут в августе: 7 августа — физика, 9 августа — математика, 11 августа — русский язык.О времени будет сообщено дополнительно, оно будет зависеть от климатических условий, уточнили в пресс-службе.
узбекистан
алмалык
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36185182_241:68:1164:760_1920x0_80_0_0_ecd12a82bdd77c04d002a316e33d590d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан москва алмалыкский филиал национальный исследовательский технологический университет ниту "мисис" абитуриенты математика физика русский язык вступительные испытания
узбекистан москва алмалыкский филиал национальный исследовательский технологический университет ниту "мисис" абитуриенты математика физика русский язык вступительные испытания
У абитуриентов МИСиС появилась возможность обучаться за счет средств бюджета РФ
Прием документов на 2023/2024 учебный год в Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС уже начался.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В этом году правила приема в Алмалыкский филиал (АФ) Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС немного изменились, сообщает пресс-служба вуза.
Теперь у абитуриентов есть возможность стать студентами НИТУ МИСиС и обучаться за счет средств бюджета Российской Федерации. Для этого необходимо подать документы в приемную комиссию до 11 июля 2023 года.
Прием документов на 2023/2024 учебный год здесь начался 20 июня.
Прием заявлений от абитуриентов проводится как в режиме онлайн, так и оффлайн. Желающие обучаться в НИТУ МИСиС в Москве должны лично (оффлайн) предоставить документы в приемную комиссию АФ НИТУ МИСиС до 11 июля 2023 года включительно, а абитуриенты, желающие обучаться в Алмалыкском филиале НИТУ МИСиС, могут подать документы как оффлайн, так и онлайн в любое время до 20 июля.
В этом году планируют принять 200 студентов на очное отделение и 150 студентов — на заочное по следующим направлениям:
— горное дело — 70 человек на очное отделение (из них 28 за счет бюджета Узбекистана) и 50 на заочное отделение;
— металлургия — 70 человек на очное отделение (из них 28 за счет бюджета Узбекистана) и 50 на заочное отделение;
— автоматизация технологических процессов и производств — 60 человек на очное отделение (из них 24 за счет бюджета Узбекистана) и 50 на заочное отделение.
Вступительные экзамены будут проводить в два этапа. Первый этап пройдет в июле: 13 июля — математика, 14 июля — физика, 17 июля — русский язык. Абитуриентов только первого этапа, успешно прошедших вступительные испытания, рекомендуют к зачислению в головной вуз.
Как отмечают в пресс-службе вуза, при зачислении в филиал будут учитывать результаты вступительных испытаний как первого, так и второго этапов вступительных испытаний.
Всю необходимую информацию — перечень документов по каждому направлению, график вступительных экзаменов, ссылку для подачи документов в режиме онлайн, правила приема, программы дисциплин, включенных во вступительные испытания, образцы билетов и другое — можно найти на официальном сайте АФ НИТУ "МИСиС" misis.uz
.
Те, кто подаст документы с 11 по 20 июля и наберет необходимое количество баллов, будет обучаться в Алмалыкском филиале НИТУ МИСиС. Вступительные экзамены для них пройдут в августе: 7 августа — физика, 9 августа — математика, 11 августа — русский язык.
О времени будет сообщено дополнительно, оно будет зависеть от климатических условий, уточнили в пресс-службе.