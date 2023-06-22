https://uz.sputniknews.ru/20230622/lyudi-chuvstva-publika-psixologiya-36178593.html
Почему люди показывают чувства на публике – психолог
Почему люди показывают чувства на публике – психолог
Счастливые и влюбленные люди на публике, могут иметь проблемы в отношениях.
2023-06-22T07:01+0500
2023-06-22T07:01+0500
2023-06-22T07:01+0500
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Прикосновения в паре не всегда показывают, что людям комфортно вместе и они испытывают нежные чувства друг к другу, написал психолог Марк Трэверс в своей статье для Forbes.По мнению специалиста, зачастую люди используют физические контакты из-за неуверенности и скрытых мотивов.Также сдержанное поведение пар при других людях не говорит о проблемах в отношениях. Некоторым просто некомфортно показывать свои эмоции. Это может быть из-за воспитания или собственных убеждений.Если вам не хватает прикосновений, а партнер кажется отстранённым, то стоит обсудить с ним эту тему. Открытый разговор поможет договориться о подходящем варианте поведения на людях, подвел итог психолог.
https://uz.sputniknews.ru/20230621/pervyy-klass-adaptatsiya-stress-psixolog-rekomendatsiya-36146825.html
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общество психология отношения психолог что делать если меня не хочет трогать не прикасается ко мне проблемы в отношениях
общество психология отношения психолог что делать если меня не хочет трогать не прикасается ко мне проблемы в отношениях
Почему люди показывают чувства на публике – психолог
Счастливые и влюбленные люди на публике, могут иметь проблемы внутри отношений.
Прикосновения в паре не всегда показывают, что людям комфортно вместе и они испытывают нежные чувства друг к другу, написал психолог Марк Трэверс в своей статье для Forbes.
По мнению специалиста, зачастую люди используют физические контакты из-за неуверенности и скрытых мотивов.
"Чрезмерная демонстрация чувств на публике может быть признаком ненадежной привязанности, когда один или оба партнера компенсируют скрытые страхи в отношениях", — объяснил он.
Также сдержанное поведение пар при других людях не говорит о проблемах в отношениях. Некоторым просто некомфортно показывать свои эмоции. Это может быть из-за воспитания или собственных убеждений.
Если вам не хватает прикосновений, а партнер кажется отстранённым, то стоит обсудить с ним эту тему. Открытый разговор поможет договориться о подходящем варианте поведения на людях, подвел итог психолог.