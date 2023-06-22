https://uz.sputniknews.ru/20230622/narodnyy-xudojnik-uzbekistan-akmal-nuridinov-zvaniye-posol-dobroy-voli-shos-36166499.html

Народный художник Узбекистана стал послом доброй воли ШОС

Народный художник Узбекистана стал послом доброй воли ШОС

Церемония вручения сертификатов о присвоении почетного звания "Посол доброй воли ШОС" прошла в рамках приема по случаю 22-ой годовщины создания Шанхайской организации сотрудничества

2023-06-22T10:31+0500

2023-06-22T10:31+0500

2023-06-22T10:31+0500

узбекистан

шос

академия художеств

академия художеств узбекистана

акмал нуридинов

годовщина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36180915_38:0:705:375_1920x0_80_0_0_5ffb517ab77679e0ac245c9a6ac67e08.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сертификат о присвоении почетного звания "Посол доброй воли ШОС" и значок ШОС Генсек организации Чжан Мин вручил председателю Академии художеств и народному художнику Узбекистана Акмалу Нуридинову, а также вице-президенту Национального олимпийского комитета Таджикистана, олимпийскому чемпиону Дилшоду Назарову. Об этом сообщает Секретариат ШОС. В ходе своего выступления Чжан Мин поздравил всех с праздником, рассказал об истории развития организации и ее будущих проектах, выразил надежду на то, что послы доброй воли будут использовать свое влияние для продвижения ШОС среди широкой общественности, привлечения большего числа талантов и специалистов для ее дальнейшего развития.Согласно утвержденному на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде в 2022 году Положению о почетном звании "Посол доброй воли ШОС", выдвинутые кандидатуры согласованы Советом национальных координаторов и одобрены на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. В первую группу послов доброй воли вошли следующие представители: У Вэйшань (Китайская Народная Республика), Михаил Швыдкой (Российская Федерация), Дилшод Назаров (Республика Таджикистан), Акмал Нуридинов (Республика Узбекистан).

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан шос секретариат шос 22-ая годовщина прием почетное звание посол доброй воли председатель академии художеств народный художник акмал нуридинов генеральный секретарь чжан мин вице-президент национальный олимпийский комитет таджикистан олимпийский чемпион дилшод назаров