https://uz.sputniknews.ru/20230622/pervyy-boy-roziboev-ufc-video-36213762.html
С кем и когда пройдет первый бой Рузибоева в UFC — видео
С кем и когда пройдет первый бой Рузибоева в UFC — видео
В дебютном бою в UFC узбекистанец встретится с сильным соперником.
2023-06-22T17:34+0500
2023-06-22T17:34+0500
2023-06-22T17:44+0500
спорт
узбекистан
боец
нурсултан розибоев
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Боец из Узбекистана Нурсултан Рузибоев подписал контракт с UFC. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.Ожидается, что его первый бой состоится 1 июля на турнире UFC Fight Night против бразильца Бруно Феррейры.За свою профессиональную карьеру Рузибоев провел 43 боя, из которых выиграл 35. Он одержал победу в последних 8-ми боях подряд.Бруно Феррейра провел 10 боев и выиграл их все.
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спорт смешанные единоборства ufc нурсултан розибоев
спорт смешанные единоборства ufc нурсултан розибоев
С кем и когда пройдет первый бой Рузибоева в UFC — видео
17:34 22.06.2023 (обновлено: 17:44 22.06.2023)
В дебютном бою в UFC узбекистанец встретится с сильным соперником.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Боец из Узбекистана Нурсултан Рузибоев подписал контракт с UFC. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Ожидается, что его первый бой состоится 1 июля на турнире UFC Fight Night против бразильца Бруно Феррейры.
За свою профессиональную карьеру Рузибоев провел 43 боя, из которых выиграл 35. Он одержал победу в последних 8-ми боях подряд.
Бруно Феррейра провел 10 боев и выиграл их все.