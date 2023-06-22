https://uz.sputniknews.ru/20230622/pervyy-boy-roziboev-ufc-video-36213762.html

С кем и когда пройдет первый бой Рузибоева в UFC — видео

С кем и когда пройдет первый бой Рузибоева в UFC — видео

В дебютном бою в UFC узбекистанец встретится с сильным соперником.

2023-06-22T17:34+0500

2023-06-22T17:34+0500

2023-06-22T17:44+0500

спорт

узбекистан

боец

нурсултан розибоев

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Боец из Узбекистана Нурсултан Рузибоев подписал контракт с UFC. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.Ожидается, что его первый бой состоится 1 июля на турнире UFC Fight Night против бразильца Бруно Феррейры.За свою профессиональную карьеру Рузибоев провел 43 боя, из которых выиграл 35. Он одержал победу в последних 8-ми боях подряд.Бруно Феррейра провел 10 боев и выиграл их все.

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