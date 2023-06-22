https://uz.sputniknews.ru/20230622/pervyy-klass-adaptatsiya-stress-psixolog-rekomendatsiya-36146825.html

Как помочь первокласснику побороть стресс — простые советы психолога

Как помочь первокласснику побороть стресс — простые советы психолога

Рекомендации специалиста помогут подготовить ребенка к первому классу и сделать его адаптацию в новом коллективе безболезненной.

2023-06-22T09:11+0500

2023-06-22T09:11+0500

2023-06-22T09:31+0500

мнение эксперта

школьники

психолог

учеба

адаптация

одноклассники

стресс

общество

конфликт

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В Узбекистане объявили о начале приема детей в общеобразовательные школы. Совсем скоро для них начнется другая жизнь, полная новых знакомств, впечатлений, ярких событий и открытий. Как помочь ребенку адаптироваться в новой среде корреспонденту Sputnik рассказала семейный психолог София Седых. Для многих детей поход в первый класс — событие долгожданное, но волнительное. И нередко связанное с большим стрессом.По ее словам, очень важно поощрять ребенка говорить о его чувствах и беспокойствах по поводу школы и нового окружения. Зачастую дети сами подсказывают, что поможет им справиться с нарастающей тревогой, например, они просят пойти в один класс с другом. Но есть универсальный совет – дать время ребенку привыкнуть ко всему новому, адаптироваться.Знакомая обстановкаЧем более знакомыми ребенку будут люди, класс, спортзал, столовая, уборные, тем меньше тревоги и волнения это вызовет. Поэтому, если есть такая возможность, заранее посещайте школу, общайтесь с учителем, настраивайте контакт с будущими одноклассниками, хорошо, если это ребята со двора или из группы в саду.Каждый ребенок уникаленПоэтому важно обсудить с преподавателем какие-то особенности своего чада. Это облегчит взаимодействие с учителем. Кроме того, важно объяснить ребенку, что учительница одна и ее главная задача — помочь усвоить учебный материал. К слову, родителям это тоже важно понимать.С какими проблемами чаще всего сталкиваются первоклашкиЭто скорее не проблемы, а задачи, которых вероятно раньше не было. Их достаточно много и все они важны. Ребенок осваивает среду (здание школы, двор, столовую), привыкает к учителям (как правило, их несколько — классный руководитель, по музыке, физкультуре и ИЗО) и одноклассникам. Все это ребенку необходимо изучить, чтобы привыкнуть и ощущать себя в безопасности.Кроме того, теперь нужно успевать быстро переключаться и вникать в школьные предметы, которых немало. Особый стресс создают родители, когда начинают паниковать, желая видеть только “идеальный результат”. Бывает, что и преподаватели создают стрессовую среду, подгоняя и акцентируя внимание на том, что ученик недостаточно быстро усваивает материал.СверхожиданияЕще один фактор стресса для первоклассника — коммуникация между детьми. Ребенок может быть активным или наоборот, и оба варианта — норма. Однако родители, ожидая от ребенка каких-то реакций, которые пока не сформированы, давят на него. Бывает, что на фоне стресса родители начинают конфликтовать друг с другом или с преподавателями, что конечно же не мешает ребенку в комфортной адаптации. Все, что ему необходимо — поддержка и понимание, что родители — на его стороне.Не перегружайте ребенкаНередко родители из-за своих амбиций выбирают специализированные школы, где, откровенно говоря, ребенок испытывает большие нагрузки. Как психолог-педагог я не рекомендую такой подход изначально. Конечно, если ребенок действительно открыт к изменениям, любопытный, легко перестраивается с задачи на задачу, ему будет скучно в классе, где темпы не соответствуют его уровню. Аналогично, когда ребенку сложно успеть за классом, он будет ощущать себя некомфортно, отстающим, и думать, что с ним не все в порядке, а это далеко не так.Если вы видите, что ребенку тяжело (по той или иной причине) можно обсудить с ним смену класса или школы. Так он поймет, что в случае дискомфорта можно менять обстоятельства.Как быть, если ребенок не адаптирован к обществуШкола — это лакмусовая бумага адаптивности ребенка, которая формируется с пеленок. Сад — не единственная среда у дошкольников, есть еще друзья семьи, родственники, соседи, дети на площадках, в секциях и кружках. Но главное в формировании коммуникабельности ребенка, это, в первую очередь, поведение родителей. Если они закрыты и необщительны, ребенок копирует их поведение, равно как и наоборот.В любом случае не стоит заставлять первоклассника общаться, если он просит забрать его сразу после уроков, значит ему этого достаточно. Если же просит поиграть с детьми, можно дать ему время.Совместные поездки с классом, встречи вне школы, походы в гости друг ко другу тоже помогают создать дружескую и безопасную для детей среду.Как помочь, если у ребенка в школе не все благополучно складываетсяЕсли ребенок замкнулся, не хочет говорить про школу, про одноклассников или учителя, стоит обратить на это внимание и попробовать переговорить с преподавателем. Если нет четкой картины и понимания ситуации, можно прийти пораньше и понаблюдать за ребенком в классе, если и это не дает эффекта и ребенок не хочет говорить, то обратиться к детскому или школьному психологу.Если ребенок из раза в раз проговаривает проблему, не стоит игнорировать, даже если вам она кажется нелепой или неважной. Например, если ему очень сложно вставать по утрам или он не хочет посещать определенный урок, боится, стесняется — обязательно будьте на стороне ребенка и решайте проблему исходя из его комфорта.Первый класс для многих родителей — тоже стрессПервый класс — это время глобальной перестройки для всей семьи, смена режима и статуса, как ребенка, так и родителей. Вчерашний дошколенок может стать капризным или плаксивым, жаловаться и переживать, а родители начать ссориться с другими родителями из-за поведения их детей, оформления класса, внимания или невнимания учителя к их ребенку. В любом случае со временем все встанет на свои места. Главное понимать, что это лишь этап формирования класса, и каждый займет в нем свою нишу: будут и отличники, и хулиганы, и весельчаки, и тихони. Школа — это тот же социум, в котором живем мы взрослые и все обязательно наладится, и чем меньше стресса мы сами туда привносим, тем меньше его там будет. Ранее психолог объяснила, как неуверенным людям добиться успеха.

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мнение эксперта школьники психолог учеба адаптация одноклассники стресс общество конфликт