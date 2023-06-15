https://uz.sputniknews.ru/20230615/psixologiya-neuverennost-psixolog-sovet-35974247.html

Как неуверенным людям добиться успеха – советы психолога

Как неуверенным людям добиться успеха – советы психолога

Психолог рассказала, как справиться с неуверенностью в себе и страхом.

2023-06-15T07:02+0500

2023-06-15T07:02+0500

2023-06-15T07:02+0500

это интересно

психология

здоровье

советы

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/1e/20289120_0:281:1290:1007_1920x0_80_0_0_6225bba287f428f189c0cf6c4ce2c71a.jpg

Очень часто неуверенные в себе люди испытывают "синдрома самозванца", который может помочь в карьерном росте, рассказала психолог Анастасия Никулушкина в беседе с "Лентой.ру"."Синдром самозванца" — это явление в психологии, при котором люди не принимают свои успехи и испытывают чувство страха перед поставленными задачами.Несмотря на все негативные стороны, данный недуг может стать хорошей мотивацией. Например, если вы считаете, что чего-то не знаете, то идите учиться.Сделайте из неуверенности топливо для достижения новых высот и тогда вы приручите своего "внутреннего самозванца", добавила Никулушкина.

https://uz.sputniknews.ru/20230309/pochemu-nelzya-sledit-za-byvshimi-v-sotssetyax--psixolog--32768413.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

психология здоровье советы психолог врач синдром самозванца как бороться избавиться