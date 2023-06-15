https://uz.sputniknews.ru/20230615/psixologiya-neuverennost-psixolog-sovet-35974247.html
Как неуверенным людям добиться успеха – советы психолога
Как неуверенным людям добиться успеха – советы психолога
Психолог рассказала, как справиться с неуверенностью в себе и страхом.
2023-06-15T07:02+0500
2023-06-15T07:02+0500
2023-06-15T07:02+0500
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психология
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Очень часто неуверенные в себе люди испытывают "синдрома самозванца", который может помочь в карьерном росте, рассказала психолог Анастасия Никулушкина в беседе с "Лентой.ру"."Синдром самозванца" — это явление в психологии, при котором люди не принимают свои успехи и испытывают чувство страха перед поставленными задачами.Несмотря на все негативные стороны, данный недуг может стать хорошей мотивацией. Например, если вы считаете, что чего-то не знаете, то идите учиться.Сделайте из неуверенности топливо для достижения новых высот и тогда вы приручите своего "внутреннего самозванца", добавила Никулушкина.
https://uz.sputniknews.ru/20230309/pochemu-nelzya-sledit-za-byvshimi-v-sotssetyax--psixolog--32768413.html
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психология здоровье советы психолог врач синдром самозванца как бороться избавиться
психология здоровье советы психолог врач синдром самозванца как бороться избавиться
Как неуверенным людям добиться успеха – советы психолога
Психолог рассказала, как справиться с неуверенностью в себе и внутренним страхом, чтобы добиться успеха.
Очень часто неуверенные в себе люди испытывают "синдрома самозванца", который может помочь в карьерном росте, рассказала психолог Анастасия Никулушкина в беседе с "Лентой.ру".
"Синдром самозванца" — это явление в психологии, при котором люди не принимают свои успехи и испытывают чувство страха перед поставленными задачами.
"На первый взгляд синдром несет лишь негатив: выгорание, несоответствующий усилиям доход, недовольство своей жизнью",- отметила эксперт
Несмотря на все негативные стороны, данный недуг может стать хорошей мотивацией. Например, если вы считаете, что чего-то не знаете, то идите учиться.
"В процессе обучения мы часто соприкасаемся с большим количеством людей. И волей-неволей приобретаем уверенность в себе. Обрастаем не только знаниями, но и людьми, с которыми учимся. Окружение — одна из важных ценностей в жизни",- объяснила психолог
Сделайте из неуверенности топливо для достижения новых высот и тогда вы приручите своего "внутреннего самозванца", добавила Никулушкина.