https://uz.sputniknews.ru/20230622/pogoda-tashkent-prognoz-22-iyun-36166163.html
Все также жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 22 июня
Все также жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 22 июня
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.
2023-06-22T07:30+0500
2023-06-22T07:30+0500
2023-06-22T07:30+0500
ташкент
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сегодня жителей и гостей Ташкента ждет еще один жаркий летний день, сообщает Узгидромет. Осадков не ожидается, лишь небольшая, временами переменная облачность. Ветер восточный, 3-8 м/с.Дневная температура — 35-37° тепла.
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ташкент прогноз погоды прогноз погода погода в ташкенте прогноз погоды в ташкенте узгидромет
Все также жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 22 июня
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Сегодня жителей и гостей Ташкента ждет еще один жаркий летний день, сообщает Узгидромет.
Осадков не ожидается, лишь небольшая, временами переменная облачность. Ветер восточный, 3-8 м/с.
Дневная температура — 35-37° тепла.