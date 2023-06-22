https://uz.sputniknews.ru/20230622/pogoda-tashkent-prognoz-22-iyun-36166163.html

Все также жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 22 июня

Все также жарко — прогноз погоды в Ташкенте на 22 июня

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.

2023-06-22T07:30+0500

2023-06-22T07:30+0500

2023-06-22T07:30+0500

ташкент

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прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Сегодня жителей и гостей Ташкента ждет еще один жаркий летний день, сообщает Узгидромет. Осадков не ожидается, лишь небольшая, временами переменная облачность. Ветер восточный, 3-8 м/с.Дневная температура — 35-37° тепла.

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