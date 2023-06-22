https://uz.sputniknews.ru/20230622/tashkent-pamyat-velikaya-otechestvennaya-voyna-foto-36193592.html
В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война — фото
В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война — фото
Жители столицы вспоминают павших в самой страшной войне в истории человечества. Она началась 22 июня, ровно 82 года назад
2023-06-22T13:09+0500
2023-06-22T13:09+0500
2023-06-22T13:20+0500
узбекистан
ташкент
великая отечественная война
советский союз
посол
посольство россии в узбекистане
олег мальгинов
дипломаты
дипломат
акция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36193190_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_df65a8a2e61ede856109d84f3fb17c32.jpg
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла сегодня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте.22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война.Дань памяти у Вечного огня отдали Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, глава Русского Дома в Ташкенте Михаил Вождаев, официальные лица республики, зарубежные дипломаты, представители общественности, молодежь, журналисты.Также сегодня вечером на территории этого же мемориального комплекса пройдет акция “Свеча памяти”.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36193190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_60ba9e5da78280cfa6e2d31b5026156b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент 22 июня вечный огонь великая отечественная война советскмй союз мемориальный комплекс братские могилы чрезвычайный и полномочный посол россии в узбекистане олег мальгинов глава русского дома в ташкенте михаил вождаев официальные лица зарубежные дипломаты представители общественности молодежь журналисты
узбекистан ташкент 22 июня вечный огонь великая отечественная война советскмй союз мемориальный комплекс братские могилы чрезвычайный и полномочный посол россии в узбекистане олег мальгинов глава русского дома в ташкенте михаил вождаев официальные лица зарубежные дипломаты представители общественности молодежь журналисты
В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война — фото
13:09 22.06.2023 (обновлено: 13:20 22.06.2023)
Жители столицы вспоминают павших в самой страшной войне в истории человечества. Она началась 22 июня, ровно 82 года назад.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла сегодня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте.
22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война.
Дань памяти у Вечного огня отдали Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, глава Русского Дома в Ташкенте Михаил Вождаев, официальные лица республики, зарубежные дипломаты, представители общественности, молодежь, журналисты.
Также сегодня вечером на территории этого же мемориального комплекса пройдет акция “Свеча памяти”.