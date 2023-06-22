https://uz.sputniknews.ru/20230622/tashkent-pamyat-velikaya-otechestvennaya-voyna-foto-36193592.html

В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война — фото

В Ташкенте вспоминают день, когда началась Великая Отечественная война — фото

Жители столицы вспоминают павших в самой страшной войне в истории человечества. Она началась 22 июня, ровно 82 года назад

2023-06-22T13:09+0500

2023-06-22T13:09+0500

2023-06-22T13:20+0500

узбекистан

ташкент

великая отечественная война

советский союз

посол

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

дипломаты

дипломат

акция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/16/36193190_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_df65a8a2e61ede856109d84f3fb17c32.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла сегодня на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте.22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война.Дань памяти у Вечного огня отдали Чрезвычайный и Полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, глава Русского Дома в Ташкенте Михаил Вождаев, официальные лица республики, зарубежные дипломаты, представители общественности, молодежь, журналисты.Также сегодня вечером на территории этого же мемориального комплекса пройдет акция “Свеча памяти”.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент 22 июня вечный огонь великая отечественная война советскмй союз мемориальный комплекс братские могилы чрезвычайный и полномочный посол россии в узбекистане олег мальгинов глава русского дома в ташкенте михаил вождаев официальные лица зарубежные дипломаты представители общественности молодежь журналисты