https://uz.sputniknews.ru/20230622/tashkent-ulitsy-dvijeniye-ogranicheniye-sorevnovaniya-beg-25-iyun-36179551.html

В Ташкенте из-за соревнований по бегу перекроют ряд центральных улиц — карта

В Ташкенте из-за соревнований по бегу перекроют ряд центральных улиц — карта

В столице 25 июня 2023 года пройдут сразу три массовых спортивных соревнования.

2023-06-22T08:18+0500

2023-06-22T08:18+0500

2023-06-22T10:45+0500

узбекистан

ташкент

хокимият ташкента

улица

движение

соревнования

бег

общество

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/02/18592541_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_cc1f474c7cfa9867f17cb75dce8c17db.jpg

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. О временном ограничении движения на нескольких центральных улицах Ташкента сообщила пресс-служба столичного хокимията.Оно связано с тем, что в воскресенье, 25 июня состоятся массовые соревнования по бегу Yangi nafas и Vatan qalqoni, а также Olympic day, посвященный Международному олимпийскому дню. Временно перекроют:С 00.00 23 июня до 10.00 25 июня: улицу Афросиаб — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач.С 05.00 до 08.00 25 июня:от пересечения улицы Афросиаб с проспектом Ислама Каримова вдоль улиц Ойбека и Афросиаб до перекрестка улиц Ойбека и Нукус;улицу Нукус — от пересечения с улицей Ойбека до Римско-католической церкви.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент хокимият ташкента улица движение соревнования бег общество спорт