https://uz.sputniknews.ru/20230622/tashkent-ulitsy-dvijeniye-ogranicheniye-sorevnovaniya-beg-25-iyun-36179551.html
В Ташкенте из-за соревнований по бегу перекроют ряд центральных улиц — карта
В Ташкенте из-за соревнований по бегу перекроют ряд центральных улиц — карта
В столице 25 июня 2023 года пройдут сразу три массовых спортивных соревнования.
2023-06-22T08:18+0500
2023-06-22T08:18+0500
2023-06-22T10:45+0500
узбекистан
ташкент
хокимият ташкента
улица
движение
соревнования
бег
общество
спорт
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. О временном ограничении движения на нескольких центральных улицах Ташкента сообщила пресс-служба столичного хокимията.Оно связано с тем, что в воскресенье, 25 июня состоятся массовые соревнования по бегу Yangi nafas и Vatan qalqoni, а также Olympic day, посвященный Международному олимпийскому дню. Временно перекроют:С 00.00 23 июня до 10.00 25 июня: улицу Афросиаб — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач.С 05.00 до 08.00 25 июня:от пересечения улицы Афросиаб с проспектом Ислама Каримова вдоль улиц Ойбека и Афросиаб до перекрестка улиц Ойбека и Нукус;улицу Нукус — от пересечения с улицей Ойбека до Римско-католической церкви.
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узбекистан ташкент хокимият ташкента улица движение соревнования бег общество спорт
узбекистан ташкент хокимият ташкента улица движение соревнования бег общество спорт
В Ташкенте из-за соревнований по бегу перекроют ряд центральных улиц — карта
08:18 22.06.2023 (обновлено: 10:45 22.06.2023)
В столице 25 июня 2023 года пройдут сразу три массовых спортивных соревнования.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik
. О временном ограничении движения на нескольких центральных улицах Ташкента сообщила пресс-служба
столичного хокимията.
Оно связано с тем, что в воскресенье, 25 июня состоятся массовые соревнования по бегу Yangi nafas и Vatan qalqoni, а также Olympic day, посвященный Международному олимпийскому дню.
С 00.00 23 июня до 10.00 25 июня:
улицу Афросиаб — от пересечения с проспектом Ислама Каримова до пересечения с улицей Бешагач.
С 05.00 до 08.00 25 июня:
от пересечения улицы Афросиаб с проспектом Ислама Каримова вдоль улиц Ойбека и Афросиаб до перекрестка улиц Ойбека и Нукус;
улицу Нукус — от пересечения с улицей Ойбека до Римско-католической церкви.