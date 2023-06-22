https://uz.sputniknews.ru/20230622/tashkent-vystavka-xudojnikov-frontovikov-36225583.html
"Завещано помнить!" — в Ташкенте открылась выставка художников-фронтовиков
"Завещано помнить!" — в Ташкенте открылась выставка художников-фронтовиков
Благодаря экспозиции, посетители могут взглянуть на войну глазами очевидцев.
2023-06-22T20:15+0500
2023-06-22T20:15+0500
2023-06-22T20:15+0500
узбекистан
ташкент
общество
культура
великая отечественная война
выставка
художники
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ТАШКЕНТ, 22 Sputnik. В Ташкенте открылась выставка художников-фронтовиков и мастеров послевоенного поколения "Завещано помнить!"На выставке, открытой в годовщину начала Великой Отечественной войны в центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана, представлено свыше 50 экспонатов, отражающих вклад Узбекистана в Победу. Это произведения графики, плаката и скульптуры из фондов дирекции художественных выставок, созданные художниками военного и послевоенного времени. Посетители могут взглянуть на войну глазами очевидцев.Зрители увидят уникальные графические листы Владимира Рождественского, Игоря Ужинского, Бориса Жукова, созданные в годы войны; репродукции плакатов Надежды Кашиной, Владимира Рождественского, Константина Чепракова, выпущенные в военное время объединением "Окна Узтаг", послевоенные плакаты художников-фронтовиков Анвара Балканова, Виктора Евенко, Георгия Ткачева, Николая Шерстнева.Здесь также представлены графические циклы художников старшего и послевоенного поколения, отражающие события военного времени. Среди них работы Кутлуга Башарова, Ильи Рубина, Юрия Стрельникова и других известных авторов.Среди скульптурных произведений работы Нодари Бандзедадзе,Туркмана Эсанова, Юрия Шилова и Людвиги Нестерович. Дополняют экспозицию документальные фотографии военных лет.Выставка продлится до 8 июля. Вход свободный.
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узбекистан ташкент выставка художников фронтовиков завещано помнить великая отечественная война картины плакаты скульптура
узбекистан ташкент выставка художников фронтовиков завещано помнить великая отечественная война картины плакаты скульптура
"Завещано помнить!" — в Ташкенте открылась выставка художников-фронтовиков
Благодаря экспозиции, посетители могут взглянуть на войну глазами очевидцев.
ТАШКЕНТ, 22 Sputnik. В Ташкенте открылась выставка художников-фронтовиков и мастеров послевоенного поколения "Завещано помнить!"
На выставке, открытой в годовщину начала Великой Отечественной войны в центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана, представлено свыше 50 экспонатов, отражающих вклад Узбекистана в Победу. Это произведения графики, плаката и скульптуры из фондов дирекции художественных выставок, созданные художниками военного и послевоенного времени. Посетители могут взглянуть на войну глазами очевидцев.
Зрители увидят уникальные графические листы Владимира Рождественского, Игоря Ужинского, Бориса Жукова, созданные в годы войны; репродукции плакатов Надежды Кашиной, Владимира Рождественского, Константина Чепракова, выпущенные в военное время объединением "Окна Узтаг", послевоенные плакаты художников-фронтовиков Анвара Балканова, Виктора Евенко, Георгия Ткачева, Николая Шерстнева.
Здесь также представлены графические циклы художников старшего и послевоенного поколения, отражающие события военного времени. Среди них работы Кутлуга Башарова, Ильи Рубина, Юрия Стрельникова и других известных авторов.
Среди скульптурных произведений работы Нодари Бандзедадзе,Туркмана Эсанова, Юрия Шилова и Людвиги Нестерович. Дополняют экспозицию документальные фотографии военных лет.
Выставка продлится до 8 июля. Вход свободный.