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https://uz.sputniknews.ru/20230622/vyxodny-meropriyatiya-tashkent-24-iyun-36220071.html
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Международный забег, ярмарка новостроек и концерт Людовико Эйнауди. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-06-22T19:25+0500
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Суббота, 24 июняКинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Дальняя дорога" и "Чумовая пятница" в Экопарке.Время: 19.30, 21.50Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. БабураСтоимость билетов: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−881−1855Концертная шоу-программа в паркеЗрители смогут увидеть концертную программу с участием звезд узбекской эстрады Хамдама Собирова и Райхон Ганиевой.Время: 21.00Место: Парк "Янги Узбекистон"Вход свободный"Ярмарка Новостроек 2023"У участников ярмарки будет возможность получить бесплатную консультацию со специалистом по вопросам купли и продажи, а также оформления ипотеки как нового, так и вторичного жилья.Время: 10.00Место: Дворец творчества молодёжиУчастие бесплатноеТелефон для справок: (+998) 93−801−1801Лекция Давиде Дель КуртоДоцент кафедры архитектурной реставрации Миланского политехнического университета прочтет лекцию, посвященную сохранению архитектурного наследия, в Государственном музее искусств Узбекистана.Время: 17.00Место: Государственный музей искусств УзбекистанаВход свободныйВоскресенье, 25 июняКонцерт музыки Людовико ЭйнаудиКамерный оркестр из Казахстана Tynda.Music. представит концертную программу с исполнением музыки итальянского композитора Людовико Эйнауди, чьи произведения запомнились слушателям по таким фильмам, как: "1+1", "Земля кочевников" и другие.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 130 – 600 тыс. сумовМеждународный забег Yangi NafasМассовый забег, посвященный Международному Олимпийскому дню, пройдет по улице Кичик Бешагач около ледового комплекса Humo Arena. В мероприятии смогут принять участие спортсмены и любители бега вне зависимости от гражданства. Соревнование пройдет на таких дистанциях как: забег на 3, 10 км и 1 милю. Все финишировавшие участники получат памятные медали.Время: 06.00Место: Humo ArenaСтоимость участия: 75-149 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Концерт Хусана ТаджимирзаеваУзбекский исполнитель выступит с сольной концертной программой на сцене дворца "Дружбы народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 80-180 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Мастер-класс по гончарному мастерствуУчастники смогут освоить азы гончарного мастерства и создать собственное изделие под руководством мастера.Время: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00Место: MasterskayaСтоимость билетов: 220-320 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−754−0515
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узбекистан ташкент общество афиша мероприятия кинопоказ фильм дальняя дорога чумовая пятница экопарк концертная шоу-программа хамдам собиров райхон ганиева парк янги узбекистон ярмарка новостроек дворец творчества молодежи лекция давиде дель курто архитектура государственный музей искусств международный забег yangi nafas музыка людовико эйнауди камерный оркестр казахстан хусан таджимирзаев мастер-класс гончарное мастерство
узбекистан ташкент общество афиша мероприятия кинопоказ фильм дальняя дорога чумовая пятница экопарк концертная шоу-программа хамдам собиров райхон ганиева парк янги узбекистон ярмарка новостроек дворец творчества молодежи лекция давиде дель курто архитектура государственный музей искусств международный забег yangi nafas музыка людовико эйнауди камерный оркестр казахстан хусан таджимирзаев мастер-класс гончарное мастерство

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

19:25 22.06.2023 (обновлено: 19:37 22.06.2023)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаМассовый забег в Ташкенте. Архивное фото
Массовый забег в Ташкенте. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2023
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Международный забег, ярмарка новостроек и концерт Людовико Эйнауди. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 24 июня

Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Дальняя дорога" и "Чумовая пятница" в Экопарке.
Время: 19.30, 21.50
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−881−1855
Концертная шоу-программа в парке
Зрители смогут увидеть концертную программу с участием звезд узбекской эстрады Хамдама Собирова и Райхон Ганиевой.
Время: 21.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
"Ярмарка Новостроек 2023"
У участников ярмарки будет возможность получить бесплатную консультацию со специалистом по вопросам купли и продажи, а также оформления ипотеки как нового, так и вторичного жилья.
Время: 10.00
Место: Дворец творчества молодёжи
Участие бесплатное
Телефон для справок: (+998) 93−801−1801
Лекция Давиде Дель Курто
Доцент кафедры архитектурной реставрации Миланского политехнического университета прочтет лекцию, посвященную сохранению архитектурного наследия, в Государственном музее искусств Узбекистана.
Время: 17.00
Место: Государственный музей искусств Узбекистана
Вход свободный

Воскресенье, 25 июня

Концерт музыки Людовико Эйнауди
Камерный оркестр из Казахстана Tynda.Music. представит концертную программу с исполнением музыки итальянского композитора Людовико Эйнауди, чьи произведения запомнились слушателям по таким фильмам, как: "1+1", "Земля кочевников" и другие.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 130 – 600 тыс. сумов
Международный забег Yangi Nafas
Массовый забег, посвященный Международному Олимпийскому дню, пройдет по улице Кичик Бешагач около ледового комплекса Humo Arena. В мероприятии смогут принять участие спортсмены и любители бега вне зависимости от гражданства. Соревнование пройдет на таких дистанциях как: забег на 3, 10 км и 1 милю. Все финишировавшие участники получат памятные медали.
Время: 06.00
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 75-149 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Концерт Хусана Таджимирзаева
Узбекский исполнитель выступит с сольной концертной программой на сцене дворца "Дружбы народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 80-180 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Мастер-класс по гончарному мастерству
Участники смогут освоить азы гончарного мастерства и создать собственное изделие под руководством мастера.
Время: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Место: Masterskaya
Стоимость билетов: 220-320 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−754−0515
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