https://uz.sputniknews.ru/20230622/vyxodny-meropriyatiya-tashkent-24-iyun-36220071.html

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Международный забег, ярмарка новостроек и концерт Людовико Эйнауди. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

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Суббота, 24 июняКинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Дальняя дорога" и "Чумовая пятница" в Экопарке.Время: 19.30, 21.50Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. БабураСтоимость билетов: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−881−1855Концертная шоу-программа в паркеЗрители смогут увидеть концертную программу с участием звезд узбекской эстрады Хамдама Собирова и Райхон Ганиевой.Время: 21.00Место: Парк "Янги Узбекистон"Вход свободный"Ярмарка Новостроек 2023"У участников ярмарки будет возможность получить бесплатную консультацию со специалистом по вопросам купли и продажи, а также оформления ипотеки как нового, так и вторичного жилья.Время: 10.00Место: Дворец творчества молодёжиУчастие бесплатноеТелефон для справок: (+998) 93−801−1801Лекция Давиде Дель КуртоДоцент кафедры архитектурной реставрации Миланского политехнического университета прочтет лекцию, посвященную сохранению архитектурного наследия, в Государственном музее искусств Узбекистана.Время: 17.00Место: Государственный музей искусств УзбекистанаВход свободныйВоскресенье, 25 июняКонцерт музыки Людовико ЭйнаудиКамерный оркестр из Казахстана Tynda.Music. представит концертную программу с исполнением музыки итальянского композитора Людовико Эйнауди, чьи произведения запомнились слушателям по таким фильмам, как: "1+1", "Земля кочевников" и другие.Время: 19.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 130 – 600 тыс. сумовМеждународный забег Yangi NafasМассовый забег, посвященный Международному Олимпийскому дню, пройдет по улице Кичик Бешагач около ледового комплекса Humo Arena. В мероприятии смогут принять участие спортсмены и любители бега вне зависимости от гражданства. Соревнование пройдет на таких дистанциях как: забег на 3, 10 км и 1 милю. Все финишировавшие участники получат памятные медали.Время: 06.00Место: Humo ArenaСтоимость участия: 75-149 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Концерт Хусана ТаджимирзаеваУзбекский исполнитель выступит с сольной концертной программой на сцене дворца "Дружбы народов".Время: 19.00Место: Дворец "Дружба народов"Стоимость билетов: 80-180 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Мастер-класс по гончарному мастерствуУчастники смогут освоить азы гончарного мастерства и создать собственное изделие под руководством мастера.Время: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00Место: MasterskayaСтоимость билетов: 220-320 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−754−0515

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