Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
19:25 22.06.2023 (обновлено: 19:37 22.06.2023)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаМассовый забег в Ташкенте. Архивное фото
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Международный забег, ярмарка новостроек и концерт Людовико Эйнауди. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 24 июня
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Дальняя дорога" и "Чумовая пятница" в Экопарке.
Время: 19.30, 21.50
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−881−1855
Зрителей ждет показ фильмов "Дальняя дорога" и "Чумовая пятница" в Экопарке.
Время: 19.30, 21.50
Место: Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−881−1855
Концертная шоу-программа в парке
Зрители смогут увидеть концертную программу с участием звезд узбекской эстрады Хамдама Собирова и Райхон Ганиевой.
Время: 21.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
Зрители смогут увидеть концертную программу с участием звезд узбекской эстрады Хамдама Собирова и Райхон Ганиевой.
Время: 21.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
"Ярмарка Новостроек 2023"
У участников ярмарки будет возможность получить бесплатную консультацию со специалистом по вопросам купли и продажи, а также оформления ипотеки как нового, так и вторичного жилья.
Время: 10.00
Место: Дворец творчества молодёжи
Участие бесплатное
Телефон для справок: (+998) 93−801−1801
У участников ярмарки будет возможность получить бесплатную консультацию со специалистом по вопросам купли и продажи, а также оформления ипотеки как нового, так и вторичного жилья.
Время: 10.00
Место: Дворец творчества молодёжи
Участие бесплатное
Телефон для справок: (+998) 93−801−1801
Лекция Давиде Дель Курто
Доцент кафедры архитектурной реставрации Миланского политехнического университета прочтет лекцию, посвященную сохранению архитектурного наследия, в Государственном музее искусств Узбекистана.
Время: 17.00
Место: Государственный музей искусств Узбекистана
Вход свободный
Доцент кафедры архитектурной реставрации Миланского политехнического университета прочтет лекцию, посвященную сохранению архитектурного наследия, в Государственном музее искусств Узбекистана.
Время: 17.00
Место: Государственный музей искусств Узбекистана
Вход свободный
Воскресенье, 25 июня
Концерт музыки Людовико Эйнауди
Камерный оркестр из Казахстана Tynda.Music. представит концертную программу с исполнением музыки итальянского композитора Людовико Эйнауди, чьи произведения запомнились слушателям по таким фильмам, как: "1+1", "Земля кочевников" и другие.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 130 – 600 тыс. сумов
Камерный оркестр из Казахстана Tynda.Music. представит концертную программу с исполнением музыки итальянского композитора Людовико Эйнауди, чьи произведения запомнились слушателям по таким фильмам, как: "1+1", "Земля кочевников" и другие.
Время: 19.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 130 – 600 тыс. сумов
Международный забег Yangi Nafas
Массовый забег, посвященный Международному Олимпийскому дню, пройдет по улице Кичик Бешагач около ледового комплекса Humo Arena. В мероприятии смогут принять участие спортсмены и любители бега вне зависимости от гражданства. Соревнование пройдет на таких дистанциях как: забег на 3, 10 км и 1 милю. Все финишировавшие участники получат памятные медали.
Время: 06.00
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 75-149 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Массовый забег, посвященный Международному Олимпийскому дню, пройдет по улице Кичик Бешагач около ледового комплекса Humo Arena. В мероприятии смогут принять участие спортсмены и любители бега вне зависимости от гражданства. Соревнование пройдет на таких дистанциях как: забег на 3, 10 км и 1 милю. Все финишировавшие участники получат памятные медали.
Время: 06.00
Место: Humo Arena
Стоимость участия: 75-149 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Концерт Хусана Таджимирзаева
Узбекский исполнитель выступит с сольной концертной программой на сцене дворца "Дружбы народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 80-180 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Узбекский исполнитель выступит с сольной концертной программой на сцене дворца "Дружбы народов".
Время: 19.00
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билетов: 80-180 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−241−1365, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Мастер-класс по гончарному мастерству
Участники смогут освоить азы гончарного мастерства и создать собственное изделие под руководством мастера.
Время: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Место: Masterskaya
Стоимость билетов: 220-320 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−754−0515
Участники смогут освоить азы гончарного мастерства и создать собственное изделие под руководством мастера.
Время: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Место: Masterskaya
Стоимость билетов: 220-320 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−754−0515