https://uz.sputniknews.ru/20230623/premer-ministr-indiya-narendra-modi-konflikt-ukraina-kommentariy-36244376.html

“Конфликт на Украине вернул войну в Европу” — Нарендра Моди

“Конфликт на Украине вернул войну в Европу” — Нарендра Моди

Премьер -министр Индии прокомментировал конфликт на Украине

2023-06-23T12:30+0500

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2023-06-23T12:36+0500

в мире

индия

украина

конфликт

нарендра моди

владимир путин

европа

война

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. О том, что конфликт на Украине вернул войну в Европу, и мир должен приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в конгрессе США.Об этом сообщает РИА Новости.По его мнению, мировой порядок основан на уважении принципов Устава ООН, мирном разрешении споров и уважении суверенитета и территориальной целостности.Политик также повторил свое заявление, что "сейчас не эпоха войн", которое он впервые сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в ходе саммита ШОС в сентябре 2022 года.Он добавил, что мы все должны приложить максимум усилий, чтобы остановить кровопролитие и человеческие страдания.Ранее стало известно, что Западу и Киеву не поможет уже ничего.

индия

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