https://uz.sputniknews.ru/20230623/premer-ministr-indiya-narendra-modi-konflikt-ukraina-kommentariy-36244376.html
“Конфликт на Украине вернул войну в Европу” — Нарендра Моди
“Конфликт на Украине вернул войну в Европу” — Нарендра Моди
Премьер -министр Индии прокомментировал конфликт на Украине
2023-06-23T12:30+0500
2023-06-23T12:30+0500
2023-06-23T12:36+0500
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нарендра моди
владимир путин
европа
война
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. О том, что конфликт на Украине вернул войну в Европу, и мир должен приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в конгрессе США.Об этом сообщает РИА Новости.По его мнению, мировой порядок основан на уважении принципов Устава ООН, мирном разрешении споров и уважении суверенитета и территориальной целостности.Политик также повторил свое заявление, что "сейчас не эпоха войн", которое он впервые сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в ходе саммита ШОС в сентябре 2022 года.Он добавил, что мы все должны приложить максимум усилий, чтобы остановить кровопролитие и человеческие страдания.Ранее стало известно, что Западу и Киеву не поможет уже ничего.
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в мире индия украина конфликт нарендра моди владимир путин европа война
в мире индия украина конфликт нарендра моди владимир путин европа война
“Конфликт на Украине вернул войну в Европу” — Нарендра Моди
12:30 23.06.2023 (обновлено: 12:36 23.06.2023)
Премьер-министр Индии прокомментировал конфликт на Украине.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. О том, что конфликт на Украине вернул войну в Европу, и мир должен приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в конгрессе США.
Об этом сообщает РИА Новости.
"За последние несколько лет произошли глубоко разрушительные события. С конфликтом на Украине война вернулась в Европу. Это причиняет огромную боль всему региону. Особенно пострадали страны Глобального Юга", — сказал Моди.
По его мнению, мировой порядок основан на уважении принципов Устава ООН, мирном разрешении споров и уважении суверенитета и территориальной целостности.
Политик также повторил свое заявление, что "сейчас не эпоха войн", которое он впервые сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в ходе саммита ШОС в сентябре 2022 года.
"Я скажу прямо и публично. Сейчас не эпоха войн. Но для этого нужно больше диалога и дипломатии”, — считает премьер Индии.
Он добавил, что мы все должны приложить максимум усилий, чтобы остановить кровопролитие и человеческие страдания.