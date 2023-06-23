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https://uz.sputniknews.ru/20230623/tashkent-charvak-avtobusy-uvelicheniye-chislo-reysy-36234476.html
Из Ташкента до Чарвака будут ездить больше автобусов
Из Ташкента до Чарвака будут ездить больше автобусов
Число рейсов увеличили с трех до четырех. По маршруту протяженностью 75 км пассажиры доедут до места отдыха за 1 час 10 минут за 15 тыс. сумов ($1,3).
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узбекистан
ташкент
чарвакское водохранилище
автобусы
рейсы
маршрут
общество
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Об увеличении количества автобусных рейсов из Ташкента до Чарвакского водохранилища сообщили в Минтрансе Узбекистана.Теперь автобусы ежедневно будут возить пассажиров по маршруту “Станция метро “Машинасозлар” — Чарвак”.Автобусы отъезжают от станции метро “Машинасозлар” в 7.00, 10.00, 13.00 и 18.00 часов. Время отправления из Чарвака — 6.00, 11.00, 14.00, 16.00 и 18.00 часов.Протяженность маршрута — 75 км, стоимость проезда — 15 тыс. сумов ($1,3).Таким образом, число рейсов увеличили с трех до четырех, добавив выезд в 10.00 и 14.00.
https://uz.sputniknews.ru/20160611/3007864.html
узбекистан
ташкент
чарвакское водохранилище
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узбекистан ташкент чарвакское водохранилище автобусы рейсы маршрут общество видео
узбекистан ташкент чарвакское водохранилище автобусы рейсы маршрут общество видео

Из Ташкента до Чарвака будут ездить больше автобусов

10:34 23.06.2023 (обновлено: 11:14 23.06.2023)
© Министерство транспорта РУзМеждугородние автобусы. Архивное фото
Междугородние автобусы. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
© Министерство транспорта РУз
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Число рейсов увеличили с трех до четырех. По маршруту протяженностью 75 км пассажиры доедут до места отдыха за 1 час 10 минут за 15 тыс. сумов ($1,3).
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Об увеличении количества автобусных рейсов из Ташкента до Чарвакского водохранилища сообщили в Минтрансе Узбекистана.
Теперь автобусы ежедневно будут возить пассажиров по маршруту “Станция метро “Машинасозлар” — Чарвак”.

“В целях создания дополнительных удобств для иностранных и местных туристов, прибывающих в Ташкентскую область, было организовано движение автобусов по графику из столицы в Бостанлыкский район Ташкентской области”, — говорится в сообщении ведомства.

Автобусы отъезжают от станции метро “Машинасозлар” в 7.00, 10.00, 13.00 и 18.00 часов. Время отправления из Чарвака — 6.00, 11.00, 14.00, 16.00 и 18.00 часов.
Протяженность маршрута — 75 км, стоимость проезда — 15 тыс. сумов ($1,3).
Таким образом, число рейсов увеличили с трех до четырех, добавив выезд в 10.00 и 14.00.
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