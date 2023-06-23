https://uz.sputniknews.ru/20230623/tashkent-charvak-avtobusy-uvelicheniye-chislo-reysy-36234476.html
Из Ташкента до Чарвака будут ездить больше автобусов
Из Ташкента до Чарвака будут ездить больше автобусов
Число рейсов увеличили с трех до четырех. По маршруту протяженностью 75 км пассажиры доедут до места отдыха за 1 час 10 минут за 15 тыс. сумов ($1,3).
2023-06-23T10:34+0500
2023-06-23T10:34+0500
2023-06-23T11:14+0500
узбекистан
ташкент
чарвакское водохранилище
автобусы
рейсы
маршрут
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/17/15040234_0:67:1176:728_1920x0_80_0_0_723aa5c8bcdd659ee5f12d757ba8198a.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Об увеличении количества автобусных рейсов из Ташкента до Чарвакского водохранилища сообщили в Минтрансе Узбекистана.Теперь автобусы ежедневно будут возить пассажиров по маршруту “Станция метро “Машинасозлар” — Чарвак”.Автобусы отъезжают от станции метро “Машинасозлар” в 7.00, 10.00, 13.00 и 18.00 часов. Время отправления из Чарвака — 6.00, 11.00, 14.00, 16.00 и 18.00 часов.Протяженность маршрута — 75 км, стоимость проезда — 15 тыс. сумов ($1,3).Таким образом, число рейсов увеличили с трех до четырех, добавив выезд в 10.00 и 14.00.
https://uz.sputniknews.ru/20160611/3007864.html
узбекистан
ташкент
чарвакское водохранилище
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/17/15040234_0:0:1046:784_1920x0_80_0_0_bfac09f5382729be1700df03aa119951.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент чарвакское водохранилище автобусы рейсы маршрут общество видео
узбекистан ташкент чарвакское водохранилище автобусы рейсы маршрут общество видео
Из Ташкента до Чарвака будут ездить больше автобусов
10:34 23.06.2023 (обновлено: 11:14 23.06.2023)
Число рейсов увеличили с трех до четырех. По маршруту протяженностью 75 км пассажиры доедут до места отдыха за 1 час 10 минут за 15 тыс. сумов ($1,3).
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Об увеличении количества автобусных рейсов из Ташкента до Чарвакского водохранилища сообщили в Минтрансе Узбекистана.
Теперь автобусы ежедневно будут возить пассажиров по маршруту “Станция метро “Машинасозлар” — Чарвак”.
“В целях создания дополнительных удобств для иностранных и местных туристов, прибывающих в Ташкентскую область, было организовано движение автобусов по графику из столицы в Бостанлыкский район Ташкентской области”, — говорится в сообщении ведомства.
Автобусы отъезжают от станции метро “Машинасозлар” в 7.00, 10.00, 13.00 и 18.00 часов. Время отправления из Чарвака — 6.00, 11.00, 14.00, 16.00 и 18.00 часов.
Протяженность маршрута — 75 км, стоимость проезда — 15 тыс. сумов ($1,3).
Таким образом, число рейсов увеличили с трех до четырех, добавив выезд в 10.00 и 14.00.