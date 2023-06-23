https://uz.sputniknews.ru/20230623/tashkent-charvak-avtobusy-uvelicheniye-chislo-reysy-36234476.html

Из Ташкента до Чарвака будут ездить больше автобусов

Из Ташкента до Чарвака будут ездить больше автобусов

Число рейсов увеличили с трех до четырех. По маршруту протяженностью 75 км пассажиры доедут до места отдыха за 1 час 10 минут за 15 тыс. сумов ($1,3).

2023-06-23T10:34+0500

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узбекистан

ташкент

чарвакское водохранилище

автобусы

рейсы

маршрут

общество

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Об увеличении количества автобусных рейсов из Ташкента до Чарвакского водохранилища сообщили в Минтрансе Узбекистана.Теперь автобусы ежедневно будут возить пассажиров по маршруту “Станция метро “Машинасозлар” — Чарвак”.Автобусы отъезжают от станции метро “Машинасозлар” в 7.00, 10.00, 13.00 и 18.00 часов. Время отправления из Чарвака — 6.00, 11.00, 14.00, 16.00 и 18.00 часов.Протяженность маршрута — 75 км, стоимость проезда — 15 тыс. сумов ($1,3).Таким образом, число рейсов увеличили с трех до четырех, добавив выезд в 10.00 и 14.00.

https://uz.sputniknews.ru/20160611/3007864.html

узбекистан

ташкент

чарвакское водохранилище

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