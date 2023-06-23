https://uz.sputniknews.ru/20230623/uzbekistan-tadjikistan-oblasti-sotrudnichestvo-dorojnaya-karta-36249395.html
Две области Узбекистана и Таджикистана подписали дорожную карту — что она предусматривает
Две области Узбекистана и Таджикистана подписали дорожную карту — что она предусматривает
Наманганская и Согдийская области планируют сотрудничать в сферах экономики, торговли, туризма, культуры и возобновляемой энергетики.
2023-06-23T14:35+0500
2023-06-23T14:35+0500
2023-06-23T14:44+0500
узбекистан
таджикистан
наманганская область
хоким
делегация
визит
подписание документов
бизнес
туризм
культура
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. О подписании дорожной карты между Наманганской областью Узбекистана и Согдийской Таджикистана сообщила пресс-служба хокимията региона. Документ подписали в ходе встречи глав двух областей — Шавкатжона Абдуразакова и Раджаббоя Ахмадзода.Цель — наладить сотрудничество двух регионов в социально-экономической, торговой, туристической, культурной сферах, а также в области возобновляемой энергетики.Напомним, что делегация Узбекистана во главе с Шавкатжоном Абдуразаковым находится в Согдийской области. В составе делегации — более 30 представителей различных сфер. Все они участвуют в международном форуме “Торговые и инвестиционные возможности — перспективы сотрудничества”, а также в переговорах с потенциальными партнерами.
узбекистан
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узбекистан таджикистан наманганская область хоким делегация визит подписание документов бизнес туризм культура сотрудничество экономика
узбекистан таджикистан наманганская область хоким делегация визит подписание документов бизнес туризм культура сотрудничество экономика
Две области Узбекистана и Таджикистана подписали дорожную карту — что она предусматривает
14:35 23.06.2023 (обновлено: 14:44 23.06.2023)
Наманганская и Согдийская области планируют сотрудничать в сферах экономики, торговли, туризма, культуры и возобновляемой энергетики.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
О подписании дорожной карты между Наманганской областью Узбекистана и Согдийской Таджикистана сообщила пресс-служба хокимията
региона.
Документ подписали в ходе встречи глав двух областей — Шавкатжона Абдуразакова и Раджаббоя Ахмадзода.
Цель — наладить сотрудничество двух регионов в социально-экономической, торговой, туристической, культурной сферах, а также в области возобновляемой энергетики.
Напомним, что делегация Узбекистана во главе с Шавкатжоном Абдуразаковым находится в Согдийской области. В составе делегации — более 30 представителей различных сфер. Все они участвуют в международном форуме “Торговые и инвестиционные возможности — перспективы сотрудничества”, а также в переговорах с потенциальными партнерами.