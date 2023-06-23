https://uz.sputniknews.ru/20230623/uzbekistan-tadjikistan-oblasti-sotrudnichestvo-dorojnaya-karta-36249395.html

Две области Узбекистана и Таджикистана подписали дорожную карту — что она предусматривает

Две области Узбекистана и Таджикистана подписали дорожную карту — что она предусматривает

Наманганская и Согдийская области планируют сотрудничать в сферах экономики, торговли, туризма, культуры и возобновляемой энергетики.

2023-06-23T14:35+0500

2023-06-23T14:35+0500

2023-06-23T14:44+0500

узбекистан

таджикистан

наманганская область

хоким

делегация

визит

подписание документов

бизнес

туризм

культура

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. О подписании дорожной карты между Наманганской областью Узбекистана и Согдийской Таджикистана сообщила пресс-служба хокимията региона. Документ подписали в ходе встречи глав двух областей — Шавкатжона Абдуразакова и Раджаббоя Ахмадзода.Цель — наладить сотрудничество двух регионов в социально-экономической, торговой, туристической, культурной сферах, а также в области возобновляемой энергетики.Напомним, что делегация Узбекистана во главе с Шавкатжоном Абдуразаковым находится в Согдийской области. В составе делегации — более 30 представителей различных сфер. Все они участвуют в международном форуме “Торговые и инвестиционные возможности — перспективы сотрудничества”, а также в переговорах с потенциальными партнерами.

узбекистан

таджикистан

наманганская область

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