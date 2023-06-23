https://uz.sputniknews.ru/20230623/uzbekistan-turizm-reklama-kanal-velikobritaniya-36254486.html

Крупнейший британский телеканал расскажет о туристическом потенциале Узбекистана

Крупнейший британский телеканал расскажет о туристическом потенциале Узбекистана

Еженедельную программу смогут увидеть свыше 450 млн зрителей в более чем 200 странах мира.

2023-06-23T19:20+0500

2023-06-23T19:20+0500

2023-06-23T19:46+0500

узбекистан

туризм

реклама

телеканал

великобритания

проект

общество

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Британский телеканал “BBC World News” в ближайшее время будет рассказывать о туристическом потенциале Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Соответствующий проект, совместно с данным телеканалом, реализует Министерство культуры и туризма республики. В еженедельную. телепрограмму “The Travel Show” включат 23-минутную телепередачу об Узбекистане. Также она повторно выйдет в эфир 4 раза в течение 4 месяцев.В эти дни, в качестве рекламы, уже стартовал показ 2-х и 4-минутных модулей (отрывков из полной телепрограммы об Узбекистане).Специальный выпуск программы “The Travel Show”, посвященный Руз продвигают и в соцсетях.Таким образом, с туристическим потенциалом республики познакомятся свыше 450 млн зрителей из более чем 200 стран мира. Ранее туристический потенциал Узбекистана представили в Пекине.

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