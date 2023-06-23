https://uz.sputniknews.ru/20230623/uzbekistanka-diyera-keldiyerova-prizer-turnir-bolshogo-shlema-dzyudo-36256539.html

Узбекистанка Диёра Келдиёрова — призер турнира Большого шлема по дзюдо

Узбекистанка Диёра Келдиёрова — призер турнира Большого шлема по дзюдо

Первый день этого турнира завершился в столице Монголии Улан-Баторе

2023-06-23T17:33+0500

2023-06-23T17:33+0500

2023-06-23T18:10+0500

узбекистан

спорт

дзюдо

турнир

турнир "большого шлема"

диёра келдиёрова

бронза

медаль

монголия

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Диёра Келдиёрова, выступавшая в весовой категории до 52 кг, заняла третье место на турнире Большого шлема по дзюдо в Монголии, сообщает НОК. В борьбе за бронзу узбекистанка одолела Хорлодои Биршельт из ОАЭ. Благодаря этому результату Диёра Келдиёрова прибавила 500 очков к своему мировому рейтингу на пути к Олимпиаде Париж-2024.На днях Зайнаб Дайбекова заняла первое место на чемпионате Азии по фехтованию в Китае.

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