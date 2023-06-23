https://uz.sputniknews.ru/20230623/uzbekistanka-diyera-keldiyerova-prizer-turnir-bolshogo-shlema-dzyudo-36256539.html
Узбекистанка Диёра Келдиёрова — призер турнира Большого шлема по дзюдо
Узбекистанка Диёра Келдиёрова — призер турнира Большого шлема по дзюдо
Первый день этого турнира завершился в столице Монголии Улан-Баторе
2023-06-23T17:33+0500
2023-06-23T17:33+0500
2023-06-23T18:10+0500
узбекистан
спорт
дзюдо
турнир
турнир "большого шлема"
диёра келдиёрова
бронза
медаль
монголия
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Диёра Келдиёрова, выступавшая в весовой категории до 52 кг, заняла третье место на турнире Большого шлема по дзюдо в Монголии, сообщает НОК. В борьбе за бронзу узбекистанка одолела Хорлодои Биршельт из ОАЭ. Благодаря этому результату Диёра Келдиёрова прибавила 500 очков к своему мировому рейтингу на пути к Олимпиаде Париж-2024.На днях Зайнаб Дайбекова заняла первое место на чемпионате Азии по фехтованию в Китае.
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узбекистан спорт спортсменка диёра келдиёрова монголия столица улан-батор турнир большого шлема по дзюдо мировой рейтинг олимпиада париж-2024 бронзовая медаль бронза
узбекистан спорт спортсменка диёра келдиёрова монголия столица улан-батор турнир большого шлема по дзюдо мировой рейтинг олимпиада париж-2024 бронзовая медаль бронза
Узбекистанка Диёра Келдиёрова — призер турнира Большого шлема по дзюдо
17:33 23.06.2023 (обновлено: 18:10 23.06.2023)
Первый день этого турнира завершился в столице Монголии Улан-Баторе.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Диёра Келдиёрова, выступавшая в весовой категории до 52 кг, заняла третье место на турнире Большого шлема по дзюдо в Монголии, сообщает НОК
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В борьбе за бронзу узбекистанка одолела Хорлодои Биршельт из ОАЭ. Благодаря этому результату Диёра Келдиёрова прибавила 500 очков к своему мировому рейтингу на пути к Олимпиаде Париж-2024.