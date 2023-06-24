https://uz.sputniknews.ru/20230624/iskusstvennyy-intellekt-ispolzovaniye-vred-ekspert-sovet-36250952.html

Для кого использование искусственного интеллекта может быть опасно

Для кого использование искусственного интеллекта может быть опасно

Специалист назвал категорию людей, которым лучше не пользоваться нейросетями.

2023-06-24T07:00+0500

2023-06-24T07:00+0500

2023-06-24T07:00+0500

это интересно

it-технологии

искусственный интеллект

мнение эксперта

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Использование нейросетей может неблагоприятно отражаться на когнитивных способностях человека: внимании, памяти, умении анализировать. Об этом рассказал нейропсихолог Кубат Каниметов радио Sputnik.По его словам, нейросети можно сравнить с калькулятором: они освобождают мозг от необходимости выполнять какие-то рутинные процедуры и одновременно лишают его полезной тренировки.Поэтому школьник, привыкший использовать искусственный интеллект (ИИ) и опираться на готовые решения, может разучиться думать самостоятельно.Для взрослых же, нейросети менее вредны. А что касается разработчиков подобных инструментов, то на их мозг ИИ напротив, влияет весьма продуктивно.В заключение он дал совет тем, кто вынужден пользоваться нейросетями в профессиональной деятельности, но опасается снижения своих когнитивных способностей из-за привычки полагаться на ИИ. Таким людям стоит чаще нагружать мозг в свободное от работы время.При этом, он подчеркнул, что жизнь должна быть разноплановой, и не нужно фокусироваться на чем-то одном.

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2023

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

искусственный интеллект мнение эксперта это интересно it-технологии