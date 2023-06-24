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Для кого использование искусственного интеллекта может быть опасно
Для кого использование искусственного интеллекта может быть опасно
Специалист назвал категорию людей, которым лучше не пользоваться нейросетями.
2023-06-24T07:00+0500
2023-06-24T07:00+0500
это интересно
it-технологии
искусственный интеллект
мнение эксперта
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Использование нейросетей может неблагоприятно отражаться на когнитивных способностях человека: внимании, памяти, умении анализировать. Об этом рассказал нейропсихолог Кубат Каниметов радио Sputnik.По его словам, нейросети можно сравнить с калькулятором: они освобождают мозг от необходимости выполнять какие-то рутинные процедуры и одновременно лишают его полезной тренировки.Поэтому школьник, привыкший использовать искусственный интеллект (ИИ) и опираться на готовые решения, может разучиться думать самостоятельно.Для взрослых же, нейросети менее вредны. А что касается разработчиков подобных инструментов, то на их мозг ИИ напротив, влияет весьма продуктивно.В заключение он дал совет тем, кто вынужден пользоваться нейросетями в профессиональной деятельности, но опасается снижения своих когнитивных способностей из-за привычки полагаться на ИИ. Таким людям стоит чаще нагружать мозг в свободное от работы время.При этом, он подчеркнул, что жизнь должна быть разноплановой, и не нужно фокусироваться на чем-то одном.
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искусственный интеллект мнение эксперта это интересно it-технологии
искусственный интеллект мнение эксперта это интересно it-технологии

Для кого использование искусственного интеллекта может быть опасно

07:00 24.06.2023
© Depositphotos.com / SdecoretКонцепция искусственного интеллекта
Концепция искусственного интеллекта - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2023
© Depositphotos.com / Sdecoret
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Специалист назвал категорию людей, которым лучше не пользоваться нейросетями.
Использование нейросетей может неблагоприятно отражаться на когнитивных способностях человека: внимании, памяти, умении анализировать. Об этом рассказал нейропсихолог Кубат Каниметов радио Sputnik.
По его словам, нейросети можно сравнить с калькулятором: они освобождают мозг от необходимости выполнять какие-то рутинные процедуры и одновременно лишают его полезной тренировки.
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Калькулятор
Калькулятор - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
Калькулятор
CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin /
Поэтому школьник, привыкший использовать искусственный интеллект (ИИ) и опираться на готовые решения, может разучиться думать самостоятельно.
"Если мы говорим об использовании нейросетей в ежедневной деятельности школьников, то у этой медали появляется оборотная сторона. Когда отсутствуют некие организационные правила, которые были раньше, когда за информацией нужно было ходить в библиотеку, появляется легкодоступность (знаний, – ред.). Нейросеть становится универсальным решебником, с помощью которого можно списать домашнее задание по математике или сочинение по русскому языку, проделать ту или иную работу без усилий, и это превращается в медвежью услугу. Дети, которые не включены в организационные моменты, не знают, например, как найти что-то в учебнике, но при этом хорошо используют интерактивные технологии, как правило, не очень успешны в рамках школьного обучения", — объяснил Каниметов.
Для взрослых же, нейросети менее вредны. А что касается разработчиков подобных инструментов, то на их мозг ИИ напротив, влияет весьма продуктивно.
"При выполнении каких-то профессиональных задач, чтобы при минимальных затратах достигать максимальных результатов, безусловно, нейросети полезны. А если мы говорим о людях, которые создают эту нейросеть и программируют ее, прописывают соответствующие алгоритмы, то есть они управляют этим, то их головной мозг развивается очень динамично и кругозор тоже резко увеличивается", – добавил нейропсихолог.
© Depositphotos.com / RawpixelПрограммист в процессе работы
Программист в процессе работы - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
Программист в процессе работы
© Depositphotos.com / Rawpixel
В заключение он дал совет тем, кто вынужден пользоваться нейросетями в профессиональной деятельности, но опасается снижения своих когнитивных способностей из-за привычки полагаться на ИИ. Таким людям стоит чаще нагружать мозг в свободное от работы время.
"Все, что связано с изучением иностранных языков, нового материала, анализом какой-то информации, чтением и письмом – это тоже сильная опора для наших нейрофакторов. Делать это нужно систематически. Необходимо постоянно быть включенным (в то, чем вы занимаетесь, – ред.).”, — рекомендовал Каниметов.
© Foto : pexels/lilartsyКнига
Книга - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
Книга
© Foto : pexels/lilartsy
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкУрок русского языка. Архивное фото
Урок русского языка. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
Урок русского языка. Архивное фото
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Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
Студенты
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Фестиваль свободного творчества Пустые холмы - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2023
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При этом, он подчеркнул, что жизнь должна быть разноплановой, и не нужно фокусироваться на чем-то одном.
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