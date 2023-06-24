https://uz.sputniknews.ru/20230624/kollektsiya-russkaya-literatura-peredadut-natsionalnaya-biblioteka-uzbekistan-36270189.html
Коллекцию русской классики передадут Национальной библиотеке Узбекистана
Коллекцию русской классики передадут Национальной библиотеке Узбекистана
Церемония передачи книг состоится 27 июня в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои
2023-06-24T14:16+0500
2023-06-24T14:16+0500
2023-06-24T15:02+0500
узбекистан
литература
библиотека
национальная библиотека узбекистана имени алишера навои
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Российский Международный фонд духовного единства народов передаст Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои 12-томную книжную коллекцию "Русские писатели-классики и православие", сообщили корреспонденту Sputnik в Ташкентской и Узбекистанской епархии.Литературная коллекция повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М.Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова. Она издается Международным Фондом духовного единства народов с 2003 годаЦеремония передачи книг состоится 27 июня в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои.Мероприятие организует Ташкентская и Узбекистанская епархия в рамках объявленного 2023 года в странах СНГ годом "Русского языка, как языка межнационального общения".В числе основных задач Фонда — содействие русской и другим православным, христианским церквям в их духовном и социальном служении, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе путем возрождения классического образования, создания лицеев, гимназий, центров обучения и досуга, проведения культурных мероприятий.
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узбекистан россия международный фонд духовного единства народов национальная библиотека узбекистана имени алишера навои русские писатели-классики православие коллекция литература книги достоевский гоголь тютчев крылов пушкин ахматова рубцов лермонтов есенин шукшин шолохов ломоносов
узбекистан россия международный фонд духовного единства народов национальная библиотека узбекистана имени алишера навои русские писатели-классики православие коллекция литература книги достоевский гоголь тютчев крылов пушкин ахматова рубцов лермонтов есенин шукшин шолохов ломоносов
Коллекцию русской классики передадут Национальной библиотеке Узбекистана
14:16 24.06.2023 (обновлено: 15:02 24.06.2023)
Церемония передачи книг состоится 27 июня в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Российский Международный фонд духовного единства народов передаст Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои 12-томную книжную коллекцию "Русские писатели-классики и православие", сообщили корреспонденту Sputnik в Ташкентской и Узбекистанской епархии.
Литературная коллекция повествует о творчестве Ф. Достоевского, Н. Гоголя, Ф. Тютчева, И. Крылова, А. Пушкина, А. Ахматовой, Н. Рубцова, М.Лермонтова, С. Есенина, В. Шукшина, В. Шолохова, М. Ломоносова. Она издается Международным Фондом духовного единства народов с 2003 года
Церемония передачи книг состоится 27 июня в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои.
Мероприятие организует Ташкентская и Узбекистанская епархия в рамках объявленного 2023 года в странах СНГ годом "Русского языка, как языка межнационального общения".
В числе основных задач Фонда — содействие русской и другим православным, христианским церквям в их духовном и социальном служении, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе путем возрождения классического образования, создания лицеев, гимназий, центров обучения и досуга, проведения культурных мероприятий.