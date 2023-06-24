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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230624/minoborony-rossii-chvk-vagner-oproverjeniye-36263164.html
Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям
Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям
Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией 24.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-24T06:58+0500
2023-06-24T07:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства обороны России.Российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации, подчеркнули в Минобороны РФ.
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минобороны рф, чвк "вагнер"
минобороны рф, чвк "вагнер"

Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям

06:58 24.06.2023 (обновлено: 07:04 24.06.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства обороны России.

"Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в пояснении российского военного ведомства.

Российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации, подчеркнули в Минобороны РФ.
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