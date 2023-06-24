https://uz.sputniknews.ru/20230624/minoborony-rossii-chvk-vagner-oproverjeniye-36263164.html

Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям

Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям

Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией 24.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-24T06:58+0500

2023-06-24T06:58+0500

2023-06-24T07:04+0500

спецоперация россии по защите донбасса

минобороны рф

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/18/36262994_0:0:3422:1924_1920x0_80_0_0_c369bbd36b49e0baa391be4157557010.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства обороны России.Российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации, подчеркнули в Минобороны РФ.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

минобороны рф, чвк "вагнер"