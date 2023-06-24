https://uz.sputniknews.ru/20230624/minoborony-rossii-chvk-vagner-oproverjeniye-36263164.html
Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям
Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям
Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией 24.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-24T06:58+0500
2023-06-24T06:58+0500
2023-06-24T07:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
чвк "вагнер"
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерства обороны России.Российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации, подчеркнули в Минобороны РФ.
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минобороны рф, чвк "вагнер"
минобороны рф, чвк "вагнер"
Минобороны России опровергло сообщения ЧВК "Вагнер" об ударах по их лагерям
06:58 24.06.2023 (обновлено: 07:04 24.06.2023)
Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Министерства обороны России.
"Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в пояснении российского военного ведомства.
Российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации, подчеркнули в Минобороны РФ.