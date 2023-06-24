https://uz.sputniknews.ru/20230624/pogoda-tashkent-24-iyun-36247672.html

Облачно и ветрено — погода в Ташкенте на 24 июня

Облачно и ветрено — погода в Ташкенте на 24 июня

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в первый день выходных.

2023-06-24T07:30+0500

2023-06-24T07:30+0500

2023-06-24T07:30+0500

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В субботу в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный с переходом в западный, 3-8 м/с, к вечеру может усилиться до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Воздух днем прогреется до 34-36 градусов тепла.

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