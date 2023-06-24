https://uz.sputniknews.ru/20230624/posolstvo-uzbekistan-obrascheniye-grajdanye-naxojdeniye-rossiya-36270764.html

Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к своим гражданам

Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к своим гражданам

Все диппредставительства РУз на территории России работают в полном рабочем режиме

2023-06-24T14:52+0500

2023-06-24T14:52+0500

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узбекистан

россия

посольство

москва

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к гражданам, находящимся на территории РФ. Посольство призывает всех граждан республики строго руководствоваться действующими на территории Росиийской Федерации правилами общественной безопасности, воздержаться от поездок в приграничные районы России и Украины, посещения мест массового скопления людей.Все дипломатические представительства РУз на территории России работают в полном рабочем режиме, подчеркивается в сообщении.В случае необходимости граждане Республики Узбекистан могут оперативно связываться с единым Call-центром Посольства Узбекистана в Москве:+7-499 230-00-76, +7-499 238-36-20.

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