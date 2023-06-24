https://uz.sputniknews.ru/20230624/posolstvo-uzbekistan-obrascheniye-grajdanye-naxojdeniye-rossiya-36270764.html
Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к своим гражданам
Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к своим гражданам
Все диппредставительства РУз на территории России работают в полном рабочем режиме
2023-06-24T14:52+0500
2023-06-24T14:52+0500
2023-06-24T14:55+0500
узбекистан
россия
посольство
москва
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к гражданам, находящимся на территории РФ. Посольство призывает всех граждан республики строго руководствоваться действующими на территории Росиийской Федерации правилами общественной безопасности, воздержаться от поездок в приграничные районы России и Украины, посещения мест массового скопления людей.Все дипломатические представительства РУз на территории России работают в полном рабочем режиме, подчеркивается в сообщении.В случае необходимости граждане Республики Узбекистан могут оперативно связываться с единым Call-центром Посольства Узбекистана в Москве:+7-499 230-00-76, +7-499 238-36-20.
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узбекистан россия посольство узбекистана в россии обращение граждане москва call-центр украина
узбекистан россия посольство узбекистана в россии обращение граждане москва call-центр украина
Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к своим гражданам
14:52 24.06.2023 (обновлено: 14:55 24.06.2023)
Все диппредставительства РУз на территории России работают в полном рабочем режиме.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана в России опубликовало обращение к гражданам, находящимся на территории РФ.
Посольство
призывает всех граждан республики строго руководствоваться действующими на территории Росиийской Федерации правилами общественной безопасности, воздержаться от поездок в приграничные районы России и Украины, посещения мест массового скопления людей.
"Просим не поддаваться непроверенной информации, распространяющейся в информационном пространстве и следовать указаниям официльных представителей страны пребывания", — говорится в сообщении.
Все дипломатические представительства РУз на территории России работают в полном рабочем режиме, подчеркивается в сообщении.
В случае необходимости граждане Республики Узбекистан могут оперативно связываться с единым Call-центром Посольства Узбекистана в Москве:
+7-499 230-00-76, +7-499 238-36-20.