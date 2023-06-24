https://uz.sputniknews.ru/20230624/prigojin-chvk-vagner-vozvraschaetsya-v-polevye-lagerya-36281087.html
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что колонны возвращаются в полевые лагеря
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что колонны возвращаются в полевые лагеря
Евгений Пригожин распространил соответствующее аудио-сообщение в своем Telegram-канале.
2023-06-24T22:48+0500
2023-06-24T22:48+0500
2023-06-24T22:56+0500
россия
чвк "вагнер"
москва
ростов-на-дону
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что компания разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря, сообщает РИА Новости. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
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россия спецоперация специальная военная операция чвк вагнер евгений пригожин возвращаются в полевые лагеря заявление
россия спецоперация специальная военная операция чвк вагнер евгений пригожин возвращаются в полевые лагеря заявление
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что колонны возвращаются в полевые лагеря
22:48 24.06.2023 (обновлено: 22:56 24.06.2023)
Евгений Пригожин распространил соответствующее аудио-сообщение в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что компания разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря, сообщает РИА Новости
.
"Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", - заявил Пригожин в аудио-обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Вечером в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате которых были достигнуты договоренности "о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России". Пригожин, по сообщению пресс-службы Лукашенко, принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.