https://uz.sputniknews.ru/20230624/sobyanin-obyavleniye-ponedelnik-moskva-nerabochiy-den-36278426.html

Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем

Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем

Мэр столицы РФ также призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу

2023-06-24T20:52+0500

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россия

москва

москва

выходные

сергей собянин

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Москве объявили понедельник нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в его Telegram-канале, сообщает РИА Новости.Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. Он также предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах.Напомним, в целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

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