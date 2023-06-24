https://uz.sputniknews.ru/20230624/sobyanin-obyavleniye-ponedelnik-moskva-nerabochiy-den-36278426.html
Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем
Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем
Мэр столицы РФ также призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу
2023-06-24T20:52+0500
2023-06-24T20:52+0500
2023-06-24T20:55+0500
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москва
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Москве объявили понедельник нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в его Telegram-канале, сообщает РИА Новости.Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. Он также предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах.Напомним, в целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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россия москва понедельник выходной нерабочий день оперативный штаб мэр сергей собянин
россия москва понедельник выходной нерабочий день оперативный штаб мэр сергей собянин
Собянин объявил понедельник в Москве нерабочим днем
20:52 24.06.2023 (обновлено: 20:55 24.06.2023)
Мэр столицы РФ также призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В Москве объявили понедельник нерабочим днем, следует из заявления мэра столицы Сергея Собянина в его Telegram-канале, сообщает РИА Новости
.
"В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", — говорится в сообщении.
Собянин призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу. Он также предупредил о возможных перекрытиях движения в отдельных кварталах и на дорогах.
"Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях", — добавил он.
Напомним, в целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской
и Воронежской
областей введен режим контртеррористической операции.