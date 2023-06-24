https://uz.sputniknews.ru/20230624/uzbekistan-chempionat-mira-futzal-2024-36266025.html
В Узбекистане впервые пройдет чемпионат мира по футзалу
В Узбекистане впервые пройдет чемпионат мира по футзалу
Об этом стало известно в ходе очередного заседания совета Международной федерации футбола (ФИФА)
2023-06-24T10:52+0500
2023-06-24T10:52+0500
2023-06-24T10:53+0500
узбекистан
спорт
футзал
фифа
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане в 2024 году впервые пройдет чемпионат мира по футзалу, сообщает Ассоциация футбола.Этот вопрос, в том числе был на повестке в ходе очередного заседания совета Международной федерации футбола.Кроме того, обсудили вопросы определения стран-хозяев ряда соревнований уровня ФИФА, уточнения регламента и времени проведения матчей.
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узбекистан футзал чемпионат мира 2024 ассоциация футбола заседание
узбекистан футзал чемпионат мира 2024 ассоциация футбола заседание
В Узбекистане впервые пройдет чемпионат мира по футзалу
10:52 24.06.2023 (обновлено: 10:53 24.06.2023)
Об этом стало известно в ходе очередного заседания совета Международной федерации футбола (ФИФА)
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В Узбекистане в 2024 году впервые пройдет чемпионат мира по футзалу, сообщает Ассоциация футбола
.
Этот вопрос, в том числе был на повестке в ходе очередного заседания совета Международной федерации футбола.
Кроме того, обсудили вопросы определения стран-хозяев ряда соревнований уровня ФИФА, уточнения регламента и времени проведения матчей.