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https://uz.sputniknews.ru/20230625/dojd-prognoz-pogoda-tashkent-25-iyunya-36277043.html
Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 июня
Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 июня
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана на воскресенье
2023-06-25T07:40+0500
2023-06-25T07:40+0500
узбекистан
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура днем — 30-32 градуса тепла.
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ташкент узбекистан погода прогноз синоптики узгидромет 25 июня воскресенье дождь гроза облачность
ташкент узбекистан погода прогноз синоптики узгидромет 25 июня воскресенье дождь гроза облачность

Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 июня

07:40 25.06.2023
© unsplash.com/Nathan DeFiestaОблака в небе.
Облака в небе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
© unsplash.com/Nathan DeFiesta
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Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана на воскресенье.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура днем — 30-32 градуса тепла.
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