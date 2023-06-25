https://uz.sputniknews.ru/20230625/dojd-prognoz-pogoda-tashkent-25-iyunya-36277043.html
Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 июня
Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 июня
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана на воскресенье
2023-06-25T07:40+0500
2023-06-25T07:40+0500
2023-06-25T07:40+0500
узбекистан
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/17/35247677_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e232f5c3bc4e4277a66c95845261d0e1.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура днем — 30-32 градуса тепла.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/17/35247677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21fd975aeb293cd1769e97719e0e10c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент узбекистан погода прогноз синоптики узгидромет 25 июня воскресенье дождь гроза облачность
ташкент узбекистан погода прогноз синоптики узгидромет 25 июня воскресенье дождь гроза облачность
Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 июня
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана на воскресенье.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет
.
Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура днем — 30-32 градуса тепла.