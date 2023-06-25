https://uz.sputniknews.ru/20230625/dojd-prognoz-pogoda-tashkent-25-iyunya-36277043.html

Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 июня

Будет ли дождь: прогноз погоды в Ташкенте на 25 июня

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана на воскресенье

2023-06-25T07:40+0500

2023-06-25T07:40+0500

2023-06-25T07:40+0500

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В воскресенье в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура днем — 30-32 градуса тепла.

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