https://uz.sputniknews.ru/20230625/kitay-vyrazil-podderjku-rossii-v-svyazi-s-sobytiyami-24-iyunya---mid-rf-36290433.html
Китай выразил поддержку России в связи с событиями 24 июня - МИД РФ
Китай выразил поддержку России в связи с событиями 24 июня - МИД РФ
Китайская сторона пожелала дальнейшего "процветания России", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
2023-06-25T18:41+0500
2023-06-25T18:41+0500
2023-06-25T18:41+0500
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мид рф
чвк "вагнер"
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ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Власти Китая выразили поддержку Москве в свете событий 24 июня, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание России", заявили в воскресенье в МИД РФ. Слова поддержки китайская сторона высказала в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Александра Руденко и главы МИД КНР Цинь Гана в воскресенье в Пекине.В МИД России подчеркнули, что двусторонние связи Москвы и Пекина имеют "доверительный характер". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.По сообщениям российских властей, колонны ЧВК "Вагнер" ушли из Ростова-на-Дону и движутся в полевые лагеря. Режим КТО снят в большинстве регионов, включая Москву.
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россия мид китай поддержка вагнер ростов-на-дону заместитель министра иностранных дел россии александр руденко глава мид кнр цинь ган
россия мид китай поддержка вагнер ростов-на-дону заместитель министра иностранных дел россии александр руденко глава мид кнр цинь ган
Китай выразил поддержку России в связи с событиями 24 июня - МИД РФ
Китайская сторона пожелала дальнейшего "процветания России", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Власти Китая выразили поддержку Москве в свете событий 24 июня, китайская сторона надеется на дальнейшее "процветание России", заявили в воскресенье в МИД РФ.
Слова поддержки китайская сторона высказала в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Александра Руденко и главы МИД КНР Цинь Гана в воскресенье в Пекине.
"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", - говорится в сообщении дипведомства.
В МИД России подчеркнули, что двусторонние связи Москвы и Пекина имеют "доверительный характер".
"Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению", - отметили в МИД РФ.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
По сообщениям российских властей, колонны ЧВК "Вагнер" ушли из Ростова-на-Дону и движутся в полевые лагеря. Режим КТО снят в большинстве регионов, включая Москву.