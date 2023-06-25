https://uz.sputniknews.ru/20230625/lavrov-bayden-yadernaya-ugroza-kommentariy-36286712.html
Лавров прокомментировал слова Байдена о ядерной угрозе со стороны РФ
Лавров прокомментировал слова Байдена о ядерной угрозе со стороны РФ
Глава МИД РФ назвал заявления западных чиновников "словесными эскападами", не имеющими под собой фундамента.
2023-06-25T15:04+0500
2023-06-25T15:04+0500
2023-06-25T15:04+0500
россия
сергей лавров
сша
джо байден
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о якобы угрозе применения Россией ядерного оружия. Дипломат заявил, что не стал бы придавать большого значения "словесным эскападам", которые не имеют под собой "никакого фундамента", а подобные высказывания Владимира Зеленского назвал "бурным потоком сознания", сообщает РИА Новости. В понедельник Байден заявил, что "угроза применения Россией ядерного оружия реальна". По словам Лаврова, и высказывания Зеленского о якобы ядерной угрозе со стороны России не более, чем "бурный поток сознания". "Не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность", - отметил Лавров. Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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россия мид сергей лавров джо байден владимир зеленский ядерная угроза
россия мид сергей лавров джо байден владимир зеленский ядерная угроза
Лавров прокомментировал слова Байдена о ядерной угрозе со стороны РФ
Глава МИД РФ назвал заявления западных чиновников "словесными эскападами", не имеющими под собой фундамента.
ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о якобы угрозе применения Россией ядерного оружия. Дипломат заявил, что не стал бы придавать большого значения "словесным эскападам", которые не имеют под собой "никакого фундамента", а подобные высказывания Владимира Зеленского назвал "бурным потоком сознания", сообщает РИА Новости
.
В понедельник Байден заявил, что "угроза применения Россией ядерного оружия реальна".
"Мне трудно комментировать то, что в последнее время говорит президент США Джо Байден. Как и другим обозревателям, задающимся вопросом, как это всё истолковывать. Сейчас не стал бы придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента", - сказал министр интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
По словам Лаврова, и высказывания Зеленского о якобы ядерной угрозе со стороны России не более, чем "бурный поток сознания". "Не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность", - отметил Лавров.
"Я не имею медицинского образования. Урсула фон дер Ляйен имеет медицинское образование. Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность", — заключил глава МИД России.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.