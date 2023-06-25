https://uz.sputniknews.ru/20230625/pervyy-konteynernyy-poezd-kitay-iran-uzbekistan-36286588.html
Запущен первый контейнерный поезд из Китая через Иран в Узбекистан
Запущен первый контейнерный поезд из Китая через Иран в Узбекистан
Состав выехал из китайского порта Сямынь и прибудет на станцию Сергели в воскресенье.
2023-06-25T13:59+0500
2023-06-25T13:59+0500
2023-06-25T14:39+0500
узбекистан
китай
иран
поезд
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Запущено контейнерное сообщение между Узбекистаном и Китаем через территорию Ирана. Первый контейнерный состав выехал из китайского порта Сямынь в и должен прибыть в Узбекистан в воскресенье, 25 июня, сообщает пресс-служба АО "Узтемирйолконтейнер".Контейнеры с бытовой техникой доставляют из Китая морем в иранский порт Бандер-Аббас. В порту контейнеры грузят на железнодорожные платформы, и уже по железной дороге состав прибывает в Узбекистан через территорию Туркменистана.В состав входят 39 40-футовых контейнеров. Время в пути – 14 дней. В настоящее время состав пересекает территорию Узбекистана и должен прибыть в Ташкент сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе.
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узбекистан китай иран контейнерный поезд железнодорожное сообщение грузовой состав сямынь сергели бандер-абас
узбекистан китай иран контейнерный поезд железнодорожное сообщение грузовой состав сямынь сергели бандер-абас
Запущен первый контейнерный поезд из Китая через Иран в Узбекистан
13:59 25.06.2023 (обновлено: 14:39 25.06.2023)
Состав выехал из китайского порта Сямынь и прибудет на станцию Сергели в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Запущено контейнерное сообщение между Узбекистаном и Китаем через территорию Ирана. Первый контейнерный состав выехал из китайского порта Сямынь в и должен прибыть в Узбекистан в воскресенье, 25 июня, сообщает
пресс-служба АО "Узтемирйолконтейнер".
"Отправлен первый контейнерный поезд из китайского порта Сямынь на станцию Сергели через Иран", — говорится в сообщении.
Контейнеры с бытовой техникой доставляют из Китая морем в иранский порт Бандер-Аббас. В порту контейнеры грузят на железнодорожные платформы, и уже по железной дороге состав прибывает в Узбекистан через территорию Туркменистана.
В состав входят 39 40-футовых контейнеров. Время в пути – 14 дней. В настоящее время состав пересекает территорию Узбекистана и должен прибыть в Ташкент сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе.