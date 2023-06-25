https://uz.sputniknews.ru/20230625/pervyy-konteynernyy-poezd-kitay-iran-uzbekistan-36286588.html

Запущен первый контейнерный поезд из Китая через Иран в Узбекистан

Запущен первый контейнерный поезд из Китая через Иран в Узбекистан

Состав выехал из китайского порта Сямынь и прибудет на станцию Сергели в воскресенье.

2023-06-25T13:59+0500

2023-06-25T13:59+0500

2023-06-25T14:39+0500

узбекистан

китай

иран

поезд

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Запущено контейнерное сообщение между Узбекистаном и Китаем через территорию Ирана. Первый контейнерный состав выехал из китайского порта Сямынь в и должен прибыть в Узбекистан в воскресенье, 25 июня, сообщает пресс-служба АО "Узтемирйолконтейнер".Контейнеры с бытовой техникой доставляют из Китая морем в иранский порт Бандер-Аббас. В порту контейнеры грузят на железнодорожные платформы, и уже по железной дороге состав прибывает в Узбекистан через территорию Туркменистана.В состав входят 39 40-футовых контейнеров. Время в пути – 14 дней. В настоящее время состав пересекает территорию Узбекистана и должен прибыть в Ташкент сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе.

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