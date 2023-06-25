https://uz.sputniknews.ru/20230625/putin-lukashenko-peregovory-glava-chvk-vagner-prigojin-36281858.html
Путин и Лукашенко обсудили итоги переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным
Путин и Лукашенко обсудили итоги переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным
Президент РФ поблагодарил белорусского лидера за переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
2023-06-25T00:22+0500
2023-06-25T00:22+0500
2023-06-25T00:22+0500
россия
беларусь
чвк "вагнер"
александр лукашенко
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин в 9 часов вечера второй раз за день поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал. близкий к пресс-службе главы Беларуси.Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за результат переговоров с главо ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.Ранее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение президента Беларуси по мирному урегулированию ситуации.
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путин лукашенко телефонный разговор глава чвк "вагнер" евгений пригожин "пул первого"
путин лукашенко телефонный разговор глава чвк "вагнер" евгений пригожин "пул первого"
Путин и Лукашенко обсудили итоги переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным
Президент РФ поблагодарил белорусского лидера за переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
ТАШКЕНТ, 24 июн - Sputnik.
Президент России Владимир Путин в 9 часов вечера второй раз за день поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Telegram-канал. близкий к пресс-службе главы Беларуси.
Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за результат переговоров с главо ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
"Сегодня в 9 вечера президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону, сообщают в пресс-службе Александра Лукашенко. Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение президента Беларуси по мирному урегулированию ситуации.