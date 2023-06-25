https://uz.sputniknews.ru/20230625/putin-lukashenko-peregovory-glava-chvk-vagner-prigojin-36281858.html

Путин и Лукашенко обсудили итоги переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным

Путин и Лукашенко обсудили итоги переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным

Президент РФ поблагодарил белорусского лидера за переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

2023-06-25T00:22+0500

2023-06-25T00:22+0500

2023-06-25T00:22+0500

россия

беларусь

чвк "вагнер"

александр лукашенко

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин в 9 часов вечера второй раз за день поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал. близкий к пресс-службе главы Беларуси.Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за результат переговоров с главо ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.Ранее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение президента Беларуси по мирному урегулированию ситуации.

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